Denizlispor kazandığına sevinemedi, başkanla futbolcu krizi çıktı: İstifa geldi

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TFF 3. Lig’de kümede kalma mücadelesi veren Denizlispor'da garip olaylar yaşanıyor.

Bir dönem Süper Lig'in gediklilerinden olan Denizli ekibinde son 22 aylık dönemde ödenemeyen yaklaşık 2 milyon 870 bin liralık fatura sonucu tesislerin doğalgazı kesilmişti.

Bunun yanı sıra Denizlispor Başkanı Erhan Ergil, Haluk Ulusoy Tesisleri'nde aranması bulunan bir şahsın saklandığını ve bu durumu öğrenir öğrenmez ihbarda bulunduğunu duyurmuştu.

Yaşanan ilginç gelişmeleri ise son olarak paralarını alamayan futbolcuların tepkisine öncülük eden takım kaptanı Gökhan Süzen ile kulüp başkanı Erhan Ergil arasındaki gerilim takip etti.

DENİZLİSPOR'DA SON OLAY: KAPTANLA BAŞKAN RESTLEŞTİ

Kaptan Gökhan Süzen, takım arkadaşlarıyla birlikte basın toplantısı düzenleyerek, kulüp başkanı Erhan Ergil ve yönetime isyan etti.

Yıllardır devam eden sıkıntıların tahammül edilemez noktaya ulaştığını söyleyen Süzen, “Verilen sözler bir türlü yerine getirilmiyor. Artık maddi destek konusunda bir beklentimiz kalmadı. Manevi anlamda da yalnız bırakıldık.” dedi.

"KAZANIRSAK BAŞKAN O, KAYBEDERSEK SÜRESİZ KADRO DIŞI"

Başkan Ergil ise Süzen’e tepki göstererek, “Oynanacak Kırıkkale maçında başkan Gökhan Süzen’dir. Ben yine de organizasyonu ve maç ödemelerini sağlayacağım. Kazanırsak bu takımın başkanı yine Gökhan Süzen’dir ve istifa edeceğim. Ama kazanamazsak benim başkanlığımda Gökhan Süzen süresiz kadro dışıdır.” açıklamasını yaptı.

Başkan Ergil, Denizlispor'un Kırıkkale FK'yi 4-1 yenmesinin ardından sözünü tuttu ve görevini bıraktı.

DENİZLİ FARKLI KAZANDI: BAŞKAN İSTİFA ETTİ

Sosyal medya hesabından veda mesajı yayınlayan Ergil, "Bu süreçte bana destek veren herkese teşekkür ederim. Memleketim için bir şeyler yapmanın hazzını yaşadım ama çok yoruldum. Kişiliğimden taviz verdim ama onurumu kaybetmedim." diyerek görevi bıraktığını duyurdu.

Yönetim ise açıklama yaparak Ergil'in istifasının kabul edilmeyeceğini duyurdu.

GÖKHAN DEVRE ARASINDA DÖNÜP HAYAT VERDİ

Denizlispor'da sezon başında yeşil sahalardan koptuktan sonra devre arasında transfer yasaklısı takıma dönüp başkanla yaşadığı krizle gündeme gelen Gökhan Süzen, sezonun ikinci yarısında takımına adeta hayat verdi.

Daha önce ilk kez 2018-2019 sezonunda forma giydiği yeşil-siyahlılarla 1'inci Lig'de şampiyon olarak Süper Lig'e çıkma sevinci yaşayan tecrübeli sol bek, takım küme düştükten sonra 2021'de yuvaya döndü. Transfer yasağı yüzünden 2021 yılından beri takviye yapamayan Denizlispor'da tüm tecrübeli futbolcular ayrılmasına rağmen kalmayı seçen Gökhan, sezon başında o dönemki yönetimle anlaşamayıp futbol sahalarından koptu.

Kariyerinden Beşiktaş, Başakşehir, Sivasspor gibi kulüplerde yıllarca Süper Lig'de forma giyen Gökhan Süzen, tamamen altyapısından çıkan oyuncuları kalan, ligde ilk yarıyı amatöre düşme hattında son sırada tamamlayan Denizlispor'a ara transferde döndü.

Transfer yasaklısı kulübünde 37 yaşında aylarca oynamadıktan sonra sahalara dönen Gökhan, 26 Ocak'ta forma giydiği ilk maçta Bursa Nilüferspor önünde takımına 4 maçlık yenilgi serisi sonrası 1-0'lık galibiyeti getiren golü attı.

Kırıkkale önünde de galibiyetin mimarı olan Gökhan, ileri uçta oynamamasına rağmen 6 maçta 3 kez ağları sarsıp takımına hayat verdi. Kulübün resmi sayfaları da Kırıkkale maçı sonrası, "Büyük kaptan" mesajıyla Gökhan'ın fotoğrafını paylaştı.