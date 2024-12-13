İHA

Yarım asrı deviren ve bir zamanlar hem Süper Lig'de hem de Avrupa Ligi'nde mücadele eden Denizlispor'da, dün gerçekleştirilen Olağanüstü Seçimli Kongre'de salon boş kalmış ve başkan adayı çıkmamıştı.

Borç yükü nedeniyle başkan bulamayan Denizli ekibinde, mevcut yönetim ise kongre sonrası görevlerinden istifa etmişti.

KULÜP ANAHTARLARI VE TUTANAK TESLİM EDİLDİ

Denizlispor'un önceki dönem Asbaşkanı Özcan Sarı ve kulüp avukatı İsmail Berkay Gökce, ilk olarak Denizli Büyükşehir Belediyesi'ne gitti.

Burada Başvekili Ali Marım ile görüşen yöneticiler kulüp anahtarlarını ve tutanağını teslim etti.

Başkanvekili Ali Marım ile bir süre görüşen yönetim, daha sonra Denizli Valiliği'ne geldi.

Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun'un yerinde olmaması sebebiyle anahtarları teslim edemeyen yönetime 16 Aralık Pazartesi günü için randevu verildi.

"MÜCADELE ETMEK İÇİN ÇIKTIK YOLA"

Denizli Valiliği önünde basın açıklaması yapan Denizlispor önceki dönem Asbaşkanı Özcan Sarı, şunları dedi:

Denizlispor'un kötü gidişini dur demek için, mücadele etmek için çıktık yola. Önce belediyeye gittik. Bizim bir şey yapamayacağımızı, artık bizim de gücümüzün tükendiğini, herhangi yardım alamadığımızı belirterek, 'Bizden bu kadar' deyip, anahtarı belediye başkanımıza tutanakla birlikte teslim ettik. Şimdi valiliğe geldik ama valimiz yerinde olmadığı için Pazartesi günü inşallah tekrar gelip, kulübümüzün anahtarını tutanağımızla beraber valiye teslim edeceğiz. Bundan sonraki süreç artık onlarda. Denizlispor'u kurtarmak için inşallah ellerinden geleni yapacaklardır. Bir anahtarı belediyeye verdik. İkinci anahtarı da bende Vali Bey'e teslim edeceğiz.

"6 PUAN SİLME CEZASI DAHA YÜRÜRLÜKTE DEĞİL"

Denizlispor'a verilen son puan silme cezasını da değerlendiren Sarı, şu ifadeleri kullandı: