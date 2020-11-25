Denizlispor, Robert Prosinecki ile yolları ayırdı

Süper Lig ekiplerinden Denizlispor, teknik direktör Robert Prosinecki ile yapılan görüşme sonrasında sözleşmesinin karşıklı olarak feshedildiğini açıkladı.

Süper Lig ekiplerinden Denizlispor'da teknik direktör Robert Prosinecki ile yollar ayrıldı.

RESMEN AÇIKLANDI

Denizlispor'dan yapılan açıklamada, "Yönetim kurulumuz ve Robert Prosinecki arasında bugün yapılan toplantı neticesinde, kendisi ve ekibi ile karşılıklı olarak anlaşılarak yolların ayrılmasına karar verilmiştir. Değerli teknik direktör Robert Prosinecki'ye ve ekibine kulübümüze vermiş olduğu hizmetler için teşekkürlerimizi sunuyor, bundan sonraki kariyerinde kendisine başarılar diliyoruz." denildi.

Sezon başında göreve getirilen ve Denizlispor'un başında 8 karşılaşmaya çıkan Hırvat teknik adam, 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı.

SÜPER LİG'DE 7. AYRILIK

Süper Lig'de daha önce Eddie Newton, Bayram Bektaş, Mert Nobre, Mehmet Altıparmak, Tamer Tuna ve Fuat Çapa ile yollar ayrılmıştı.