Euro
9.4703
-0.57%
Dolar
7.9594
-0.57%
Altın
463.53
-0.36%
Borsa
1.338
1.32%
Bitcoin
153.899
1.79%
EXEN Coin
11.08
-4.15%
12ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 12 C
    Denizlispor, Robert Prosinecki ile yolları ayırdı

    Denizlispor, Robert Prosinecki ile yolları ayırdı

    Süper Lig ekiplerinden Denizlispor, teknik direktör Robert Prosinecki ile yapılan görüşme sonrasında sözleşmesinin karşıklı olarak feshedildiğini açıkladı.
    • DHA
    • 25.11.2020 - 12:35
    • Güncelleme : 25.11.2020 - 13:39
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Süper Lig ekiplerinden Denizlispor'da teknik direktör Robert Prosinecki ile yollar ayrıldı.

    RESMEN AÇIKLANDI

    Denizlispor'dan yapılan açıklamada, "Yönetim kurulumuz ve Robert Prosinecki arasında bugün yapılan toplantı neticesinde, kendisi ve ekibi ile karşılıklı olarak anlaşılarak yolların ayrılmasına karar verilmiştir. Değerli teknik direktör Robert Prosinecki'ye ve ekibine kulübümüze vermiş olduğu hizmetler için teşekkürlerimizi sunuyor, bundan sonraki kariyerinde kendisine başarılar diliyoruz." denildi.

    Sezon başında göreve getirilen ve Denizlispor'un başında 8 karşılaşmaya çıkan Hırvat teknik adam, 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı.

    SÜPER LİG'DE 7. AYRILIK

    Süper Lig'de daha önce Eddie Newton, Bayram Bektaş, Mert Nobre, Mehmet Altıparmak, Tamer Tuna ve Fuat Çapa ile yollar ayrılmıştı.

    Denizlispor, Robert Prosinecki ile yolları ayırdı #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir