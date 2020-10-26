Denizlispor stadı bölüp locaya çevirdi

Süper Lig ekibi Denizlispor, localara seyirci alınacağının açıklanmasının ardından stadı bölüp locaya çevirerek alınan taraftar sayısını artırdı.

Süper Lig takımlarından Denizlispor, TFF'nin yeni kararı olan localara sınırlı sayıda seyirci alınmasına ilişkin kararın ardından yaratıcı bir fikre imza attı.

STADI BÖLÜP LOCAYA ÇEVİRDİLER

Daha önceden 10 locaya sahip olan Horozlar, stadın bir kısmını bölüp portatif loca inşa ederek stadyuma alınan seyirci sayısını artırdı.

559 BİLETE İZİN VERİLDİ

Hafta içinde Beşiktaş maçına kadar loca sayısını 70'e çıkaracaklarını açıklayan yeşil-siyahlı kulüp çalışmaların sonucunu da aldı.

2000 taraftar hedefi koyan Denizlispor TFF'nin 559 seyirciye izin vermesinin ardından bu hedefine ulaşamasa da daha fazla taraftara loca satışı gerçekleştirdi.

Öte yandan yeşil-siyahlı yönetimin loca sorununa bulduğu çarenin diğer kulüpler tarafından da kullanılıp kullanılmayacağı merak ediliyor.

İşte Denizli Atatürk Stadyumu'ndan bazı kareler...

(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)