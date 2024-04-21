Haberler



Futbol



Denizlispor tarihinde ilk kez TFF 3. Lig'e düştü

Denizlispor tarihinde ilk kez TFF 3. Lig'e düştü Profesyonel liglerde 1966-1967'den bu yana mücadelesini sürdüren Denizlispor, sadece en üst 3 ligde yer aldığı dönemin ardından gelecek sezon TFF 3. Lig'de mücadele edecek.