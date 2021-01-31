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- Denizlispor Teknik Direktörü Hakan Kutlu'nun babası vefat etti
Denizlispor Teknik Direktörü Hakan Kutlu'nun babası vefat etti
Denizlispor'un yeni teknik direktörü Hakan Kutlu'nun babası Necip Kutlu, 86 yaşında hayata gözlerini yumdu.
- Haber Merkezi
- 31.01.2021 - 15:52
Geçtiğimiz günlerde Denizlispor ile anlaşan Hakan Kutlu'nun acı günü...
Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, Necip Kutlu'nun vefatı nedeniyle duyulan üzüntü dile getirilerek, Hakan Kutlu ve ailesine başsağlığı dilendi.
GÖZTEPE MAÇINDA TAKIMININ BAŞINDA OLACAK
Kutlu'nun bugün Denizli'de oynanacak Göztepe maçında takımın başında sahaya çıkacağı, daha sonra babasının cenazesine katılmak üzere Ankara'ya hareket edeceği ifade edildi.
Necip Kutlu'nun cenazesinin yarın öğle namazının ardından Ankara Gölbaşı Mezarlığı'nda toprağa verileceği belirtildi.