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    Denizlispor Teknik Direktörü Hakan Kutlu'nun babası vefat etti

    Denizlispor'un yeni teknik direktörü Hakan Kutlu'nun babası Necip Kutlu, 86 yaşında hayata gözlerini yumdu.
    • Haber Merkezi
    • 31.01.2021 - 15:52
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    Denizlispor Teknik Direktörü Hakan Kutlu'nun babası vefat etti

    Geçtiğimiz günlerde Denizlispor ile anlaşan Hakan Kutlu'nun acı günü...

    Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, Necip Kutlu'nun vefatı nedeniyle duyulan üzüntü dile getirilerek, Hakan Kutlu ve ailesine başsağlığı dilendi.

    GÖZTEPE MAÇINDA TAKIMININ BAŞINDA OLACAK

    Kutlu'nun bugün Denizli'de oynanacak Göztepe maçında takımın başında sahaya çıkacağı, daha sonra babasının cenazesine katılmak üzere Ankara'ya hareket edeceği ifade edildi.

    Necip Kutlu'nun cenazesinin yarın öğle namazının ardından Ankara Gölbaşı Mezarlığı'nda toprağa verileceği belirtildi.

    Denizlispor Teknik Direktörü Hakan Kutlu nun babası vefat etti #1

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