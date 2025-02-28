Denizlispor tesislerinde şaşırtan olay: Aranması olan kişi tesislerde kalmış...

Geçtiğimiz haftalarda Denizlispor kulübünün doğalgaz borcu nedeniyle Haluk Ulusoy Tesisleri'ne verilen gaz kesilmişti.

Son 22 aylık dönemde ödenemeyen yaklaşık 2 milyon 870 bin liralık fatura sonucu doğalgazı kesilen Denizlispor'da bu sefer de bir başka skandal yaşandı.

"ARANMASI OLAN BİR ŞAHIS TESİSLERDE KALIYORMUŞ"

Denizlispor Başkanı Erhan Ergil'den görenleri şaşkına çeviren bir açıklama geldi.

Başkan Ergil, Haluk Ulusoy Tesisleri'nde aranması bulunan bir şahsın saklandığını ve bu durumu öğrenir öğrenmez ihbarda bulunduğunu belirtti.

"ÖĞRENİR ÖĞRENMEZ POLİSLERE HABER VERDİM AMA KAÇMIŞ"

Denizlispor Başkanı Erhan Ergil konuyla ilgili şunları söyledi:

"Denizlispor tesislerinde personel ve futbolcu olmayan ve aranması olduğu iddia edilen bir kişinin kaldığını öğrendim. Kapıda polis bekliyor ama benim üst katımda iddialara göre aranması olan bir kişinin olduğunu öğrendim. Adamlar her yere sızmış, biz bunlarla mücadele ediyoruz. Bunu öğrenir öğrenmez polis birimlerine haber verdim. Şehir dışında olduğum için personellere bilgi verdim. Bu hemen duyulmuş ve şahıs kaçmış. Denizli halkına söz veriyorum. Direne bildiğim kadar direneceğim, burayı temizleyeceğim"