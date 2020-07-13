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Denizlispor-Trabzonspor maçının ilk 11'leri
Süper Lig'in 32. haftasında Trabzonspor, Denizlispor ile karşı karşıya gelecek.
- Haber Merkezi
- 13.07.2020 - 20:04
Süper Lig'de lider Başakşehir'i ikinci sıradan takip eden Trabzonspor için kritik maç...
Karadeniz ekibi, Denizlispor deplasmanına çıkacak.
Bordo-mavililer, yarıştaki iddiasını sürdürebilmek için mutlaka kazanmak zorunda. Saat 21.00'de başlayacak olan karşılaşma, beIN Sports'tan naklen yayınlanacak.
İLK 11'LER
Denizlispor: Hüseyin, Zeki, Mustafa, Oğuz, Bergdich, Sackey, Murawski, Recep, Aissati, Sacko, Rodallega.
Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Hosseini, Da Costa, Novak, Abdulkadir Parmak, Jose Sosa, Abdülkadir Ömür, Ekuban, Nwakaeme, Sörloth.