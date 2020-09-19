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- Denizlispor-Trabzonspor maçının muhtemel 11'leri
Denizlispor-Trabzonspor maçının muhtemel 11'leri
Trabzonspor, Süper Lig'in 2. haftasında deplasmanda Denizlispor ile karşı karşıya gelecek.
- Haber Merkezi
- 19.09.2020 - 09:24
Süper Lig'in 1. haftasında sahasında Beşiktaş'a 3-1 yenilen Trabzonspor, 3 puanla tanışmak için sahaya çıkıyor...
MAÇ SAAT 16.00'DA
Denizli Atatürk Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek. Karşılaşma beIN Sports'tan canlı olarak yayınlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
Denizlispor
Pantilimon
Lopes
Mustafa
Oğuz
Bergdich
Sacko
Murawski
Bakalorz
Sagal
Aissati
Rodallega
Trabzonspor
Uğurcan
Serkan
Campi
Hüseyin
Abdurrahim
Abdülkadir Parmak
Guilherme
Abdülkadir Ömür
Nwakaeme
Afobe
Plaza