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    Denizlispor-Trabzonspor maçının muhtemel 11'leri

    Trabzonspor, Süper Lig'in 2. haftasında deplasmanda Denizlispor ile karşı karşıya gelecek.
    • Haber Merkezi
    • 19.09.2020 - 09:24
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    Denizlispor-Trabzonspor maçının muhtemel 11'leri

    Süper Lig'in 1. haftasında sahasında Beşiktaş'a 3-1 yenilen Trabzonspor, 3 puanla tanışmak için sahaya çıkıyor...

    MAÇ SAAT 16.00'DA

    Denizli Atatürk Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek. Karşılaşma beIN Sports'tan canlı olarak yayınlanacak.

    MUHTEMEL 11'LER

    Denizlispor

    Pantilimon
    Lopes
    Mustafa
    Oğuz
    Bergdich
    Sacko
    Murawski
    Bakalorz
    Sagal
    Aissati
    Rodallega

    Trabzonspor

    Uğurcan
    Serkan
    Campi
    Hüseyin
    Abdurrahim
    Abdülkadir Parmak
    Guilherme
    Abdülkadir Ömür
    Nwakaeme
    Afobe
    Plaza

    Denizlispor-Trabzonspor maçının muhtemel 11 leri #1

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