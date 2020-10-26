Denizlispor yönetimi, hakemin VAR kararına tepkili

Denizlispor - Beşiktaş maçında hakemin VAR'a gitmesinin ardından penaltıyı vermemesine ev sahibi kulüpten eleştiri geldi.

Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Denizlispor'u 3-2 yenerken, hakemin Denizlispor lehine VAR'a gitmesinin ardından penaltı verilmemesi ve 7 dakikalık uzatma, eleştiri konusu oldu.

Denizlispor Başkan Yardımcısı Yavuz Cinkaya, haklarının yendiğini savunarak şunları söyledi:

"KEYİFLİ BİR MAÇ, HAKEM HATALARINA KURBAN GİTTİ"

"Keyifli bir maç izledik ama ne yazık ki hakem hatalarına kurban gitti. Verilmeyen penaltı, 7 dakika uzatma. Çok hakkımız yendi bugün. Hakem VAR'a gidip penaltıyı vermemesi. Böyle bir saçmalık olmaz. Burada herkesin emeği var. Pandemiden dolayı hazırlık maçı oynayamadık. Emek hırsızı demek istemiyorum ama emeğimizin çalınmasına da izin vermek istemiyoruz. İzledim pozisyonu pozisyonda ayağa basılmıyor mu? Bu penaltı değil mi? Bir de hakem VAR'da seyretti. Biz Anadolu kulübüyüz. Bizim gelirimiz giderimiz belli. Hakkımızın yenmesi çok gücümüze gitti."





"DELİLLERLE FEDERASYONA BAŞVURACAĞIZ"

"Biz Denizlispor ile ilgili konuşabiliriz. Bu maçta gerçekten mağdur olduk. O penaltı olsa belki maç 3-3 olacak belki 4-3 olacak. Ligde kalma mücadele etme savaşları. Bunlar ince hesaplar. Biz haksızsak bize ceza versinler. Ama gerçeği görürseler o hakeme versinler cezayı. 14 yabancı aldık, yeni oyuncular transfer ettik, uyum süreci var. Göztepe maçı yenilgisiyle başladık ve daha sonra toparladık. Gençlerbirliği maçında iyi oynadık. Netice belli. Kim haksızlığa uğrarsa hakkını savunmaya sahiptir. Biz haksızlığa uğradık Biz hafta içinde TFF'ye görsellerle, delillerle başvuracağız."





KULÜP BAŞKANI ÇETİN:

Denizlispor Kulübü Başkanı Ali Çetin de 'emek hırsızlığı' yapıldığını belirterek şunları söyledi:

"Bir emek hırsızlığı var. İzlendiği halde penaltı olduğunu herkes görüyor. Gerçekten Anadolu kulüplerinin kaderi bu. Yazık. Tırnaklarla bir yerlere geliyoruz. Hakemlerin kararlarını kamuoyunun takdirine bırakıyorum. Bu emek öyle kolay kazanılmıyor. Bu emeğin karşılığı da bu değildi. Allah yukarıda. Hepsini Allah'a havale ediyorum. Gerekli itirazları yapacağız. İtirazları da yapsak sonuçta bir emek kaybı var. İnsanın gerçekten içi acıyor. İnşallah önümüzdeki maçlarda daha iyi bir Denizlispor izletiriz."