Denizlispor'a gol atan Atiba rekor kırdı

Süper Lig'de Denizlispor ile Beşiktaş 6. hafta mücadelesinde karşı karşıya gelirken maça 37 yaşındaki Atiba damga vurdu. Kanadalı oyuncu attığı golle bu sezon gol atan en yaşlı futbolcu oldu.

22 gün sonra Denizlispor deplasmanıyla sahalara dönen Beşiktaş son oynadığı Gençlerbirliği maçının aksine daha formda bir görüntü verdi.

ATIBA 10 NUMARA OYNADI

Josef de Souza'nın gördüğü kırmızı karta kadar etkili bir oyun oynayan siyah-beyazlılar 10 kişi kaldıktan sonra ise maçın 3-0'dan 3-2'ye gelmesine engel olamadı.

Zorlu şartlara rağmen Denizlispor karşısında hanesine 3 puan yazdırmayı başaran Beşiktaş'ta ilk golü atan Atiba da bu sezonun rekorunu kırdı.

Ljajic ve Oğuzhan gibi hücum yollarında etkili isimler yedek kulübesinde beklerken Atiba'ya 10 numara pozisyonunda şans veren Sergen Yalçın bu tercihinde başarılı oldu.

ATIBA'DAN 37 YAŞ REKORU

Aboubakar ile uyumu dikkat çeken Kanadalı futbolcu ilk golde yıllardır 10 numara pozisyonunda oynayan bir oyuncu gibi klas bir şekilde topu ağlara gönderdi.

3 ay sonra 38 yaşına girecek olan Atiba bu sezon Süper Lig'de gol atan en yaşlı futbolcu oldu. (37 yaş 261 gün)

Geçen sezon 30 maçta 6 gol 6 asist yaparak Beşiktaş'ta en golcü sezonunu yaşayan Atiba, bu yıl ise Süper Lig'de 4 maçta 1 gol attı ve 2 asist yaparak takımına katkı sağladı.