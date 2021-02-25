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Denizlispor'da Beşiktaş maçı öncesi iki eksik

Denizlispor'da Beşiktaş maçı öncesi iki eksik

Yarın deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak olan Denizlispor'da, sakatlıkları bulunan Veton Tusha ve Özgür Çek mücadelede forma giyemeyecek.