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    Denizlispor'da Beşiktaş maçı öncesi iki eksik

    Yarın deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak olan Denizlispor'da, sakatlıkları bulunan Veton Tusha ve Özgür Çek mücadelede forma giyemeyecek.
    • AA
    • 25.02.2021 - 14:02
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    Denizlispor'da Beşiktaş maçı öncesi iki eksik

    Süper Lig'de düşme hattından uzaklaşmak isteyen Denizlispor, 27. hafta mücadelesinde cuma günü zirve mücadelesini sürdüren Beşiktaş'a konuk olacak.

    Vodafone Park'ta saat 19.00'da başlayacak müsabakada hakem Cüneyt Çakır düdük çalacak.

    Ligde geçen hafta Gençlerbirliği'ni 1-0 yenerek 21 puanla son sıradan 19. duruma yükselen yeşil-siyahlı ekip, deplasmanda çıktığı son 5 maçta galibiyet alamadı.

    Dış sahada en son Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 2-1 mağlup eden Denizlispor, Sivasspor ve Rizespor deplasmanlarında aldığı 2 beraberliğin ardından Galatasaray, Trabzonspor ve Konyaspor'a konuk olduğu maçlardan puan çıkaramadı.

    TUSHA VE ÖZGÜR YOK

    Yeşil-siyahlı ekipte zorlu maç öncesi Veton Tusha ve Özgür Çek'in sakatlıkları bulunuyor. İki futbolcunun karşılaşmada forma giyemeyecekleri belirtildi.

    Denizlispor da Beşiktaş maçı öncesi iki eksik #1

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