Denizlispor'da Gökhan Süzen affedilmedi Denizlispor'da süresiz kadro dışı bırakılan kaptan Gökhan Süzen, takımdan ayrıldı.

DHA

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Denizlispor'da alacakları tahsil edilmediği için tavır alan ve süresiz kadro dışı bırakılan sol bek kaptan Gökhan Süzen'e af çıkmadı.

Kadro dışı kaldıktan sonra 3 gün boyunca idmanlara çıkan ve düz koşular yapan oyuncu affedilmeyince takımından ayrıldı.

Geri dönmeyecek

Takım arkadaşlarıyla vedalaştığı öğrenilen deneyimli futbolcunun eşyalarını topladığı ve kulüple yollarını ayırdığı ifade edildi. Gökhan'ın bir daha Denizlispor'a dönmeyeceği de dile getirildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)