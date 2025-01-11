Denizlispor'da Mehmet Uğur Tatar dönemi

İHA

Geçtiğimiz ay içerisinde yapılan olağanüstü seçimli kongrede aday çıkmaması yüzünden sıkıntılar günler yaşayan Denizlispor’da yönetim yeniden seçim kararı almış ve Seçimli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısının tüzüğümüzün 10. maddesi hükümleri doğrultusunda 03 Ocak 2025 Cuma günü EGS Kongre ve Kültür Merkezi Vali Münir Raif Güney Toplantı Salonunda yapılacağı duyurulmuştu.

Geçtiğimiz hafta yapılması planlanan olağanüstü genel kurul, çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle bugüne ertelendi.

YENİ BAŞKAN MEHMET UĞUR TATAR

Bir süredir başkan adayı bulamayan ve mevcut yönetimin de istifa ettiği Denizlispor’da başkanlığa adaylığını açıklayan iş adamı Mehmet Uğur Tatar, tek liste ile katıldığı olağanüstü seçimli genel kurulda kulübün yeni başkanı oldu.

"ELİMİZDEN GELEN GAYRETİ GÖSTERECEĞİZ"

Görevi eski yönetimden devir alan Tatar, şunları dedi: