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    Denizlispor'da Mesut Bakkal dönemi sona erdi

    TFF 1. Lig ekiplerinden Denizlispor, yaptığı açıklamada teknik direktör Mesut Bakkal ile yolların ayrıldığını belirtti.
    • 24.10.2022 - 14:31
    • Güncelleme : 24.10.2022 - 14:32
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    Denizlispor'da Mesut Bakkal dönemi sona erdi

    TFF 1. Lig takımlarından Denizlispor'da ardı ardına gelen kötü sonuçların ardından Teknik Direktör Mesut Bakkal ile karşılıklı anlaşılarak yolar ayrıldı.

    "Kulübümüz, Mesut Bakkal ile yollarını ayırma kararı almıştır"

    Denizlispor'dan yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Teknik Direktörümüz Mesut Bakkal ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırma kararı almıştır. Mesut Bakkal ve ekibine katkılarından ötürü teşekkür ediyor, kariyerlerinde başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

    Denizlispor da Mesut Bakkal dönemi sona erdi #1

    Denizlispor'un ligde galibiyeti bulunmuyor

    Denizlispor, geride kalan 10 maçta 2 beraberlik ve 8 yenilgi aldı. 6 gol atan Ege ekibi kalesinde ise 16 gol gördü. 2 puanla son sırada yer alan Denizlispor, 11. haftada Göztepe ile karşılaşacak.

    Denizlispor da Mesut Bakkal dönemi sona erdi #2


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