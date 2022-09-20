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    Denizlispor’da Mesut Bakkal rüzgarı terse döndü

    Son olarak evinde Gençlerbirliği ile 2-2 berabere kalıp milli araya 2 puanla sonuncu sırada giren Denizlispor'da teknik direktör Mesut Bakkal rüzgarı bu sezon terse döndü.
    • 20.09.2022 - 15:38
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    Denizlispor’da Mesut Bakkal rüzgarı terse döndü

    TFF 1’inci Lig’de geçen sezonun ortasında Altaş Denizlispor’un başına geçip müthiş bir çıkış yakalayan Mesut Bakkal, bu seneye ise hayal kırıklığı ile başladı.

    Mesut Bakkal, 2021-2022 sezonunda alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Denizlispor’da 15 maça çıkıp 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 yenilgi alarak çok önemli bir başarı sağladı.

    Henüz galibiyetle tanışmadı

    Bu sezon ise transfer yapamayan ve mevcut oyuncularıyla yola devam etmek durumda kalan Denizlispor’la 6 müsabakaya çıkan deneyimli teknik adam henüz galibiyetle tanışamadı.

    Denizlispor, Eyüpspor, Manisa FK, Beyçimento Bandırmaspor ve Sakaryaspor karşılaşmalarını kaybederken, sadece Rizespor ve Gençlerbirliği ile berabere kaldı. Mesut Bakkal, milli ara sonunda çıkış yakalayacaklarına inandığını dile getirdi.

    Denizlispor’da Mesut Bakkal rüzgarı terse döndü #1


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