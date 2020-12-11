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- Denizlispor'da, Oğuz Yılmaz kadro dışı bırakıldı
Denizlispor'da, Oğuz Yılmaz kadro dışı bırakıldı
Denizlispor, Oğuz Yılmaz'ın disiplinsiz hareketleri nedeniyle süresiz kadro dışı bırakıldığını açıkladı.
- Haber Merkezi
- 11.12.2020 - 12:57
- Güncelleme : 11.12.2020 - 12:59
Denizlispor Kulübü, Fenerbahçe maçında oyundan alındıktan sonra profesyonellik dışı hareketlerde bulunan Oğuz Yılmaz'a ceza kesti.
SÜRESİZ KADRO DIŞI
Denizli ekibi, 27 yaşındaki futbolcunun kadro dışı bırakıldığını duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde: