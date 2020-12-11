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    Denizlispor'da, Oğuz Yılmaz kadro dışı bırakıldı

    Denizlispor, Oğuz Yılmaz'ın disiplinsiz hareketleri nedeniyle süresiz kadro dışı bırakıldığını açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 11.12.2020 - 12:57
    • Güncelleme : 11.12.2020 - 12:59
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    Denizlispor'da, Oğuz Yılmaz kadro dışı bırakıldı

    Denizlispor Kulübü, Fenerbahçe maçında oyundan alındıktan sonra profesyonellik dışı hareketlerde bulunan Oğuz Yılmaz'a ceza kesti.

    SÜRESİZ KADRO DIŞI

    Denizli ekibi, 27 yaşındaki futbolcunun kadro dışı bırakıldığını duyurdu.

    Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

    Denizlispor da, Oğuz Yılmaz kadro dışı bırakıldı #1

    Denizlispor da, Oğuz Yılmaz kadro dışı bırakıldı #2

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