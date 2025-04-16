Denizlispor'da maçı öncesi verilen prim geri alındı

DHA

Süper Lig'in eski ekiplerinden Denizlispor, bu sene ilginç olaylarla gündeme gelmeye devam ediyor.

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta sezonun son iki haftası öncesinde tarihinde ilk kez amatör kümeye düşme hattında olan Denizlispor'da, bir garip prim bilmecesi yaşandı.

1 MİLYON 500 BİN TL'LİK GALİBİYET PRİMİ

Aylarca destek çağrılarına yanıt alamayan, sürekli yönetim krizleri yaşayan yeşil-siyahlılarda iş insanı Hamza Kaya, takıma geçen hafta Sebat Gençlikspor'la kıyasıya bir şampiyonluk yarışı veren lider Mardin 1969 Spor'la oynanacak iki takım için de çok kritik maç öncesinde 1 milyon 500 bin TL galibiyet primi açıkladı.

AÇLIK GREVİNE BAŞLAYAN ESKİ BAŞKAN AÇIKLADI

Primin açıklamasını geçen haftalarda açlık grevi yapıp başkanlıktan istifa eden, hem görev sürecinde hem de ayrıldıktan sonra takımla polemik yaşayıp sosyal medya hesabında futbolcuların bahis mafyasının eline düştüğünü iddia eden eski başkan Erhan Ergil yaptı.

ÇEK TESLİM EDİLDİ

Ergil, Hamza Kaya'nın kendisinin talebiyle prim açıkladığını söyleyerek desteğine teşekkür etti. 1.5 milyon TL'lik çek maç öncesi takım kaptanı Gökhan Süzen'in de olduğu fotoğrafla kulübe teslim edildi.

GERİ ALINDI...

Maç 1-1 berabere biterken Denizlispor'un resmi sosyal medya hesaplarından dün, "Mardinspor karşılaşması öncesi takıma sözü verilen 1.5 milyon TL tutarındaki çek, Hamza Kaya tarafından geri alınmıştır." açıklaması yapıldı.

Bu hafta Orduspor 1967 deplasmanına küme düşme korkusuyla çıkacak Denizlispor'da Erhan Ergil, sosyal medya hesabından bu kez de ismi kulübe başkan adayları arasında geçen Deniz Akman'ın kendisinin ricasını kırmayarak 5 milyon TL ligde kalma primini üstlendiğini duyurdu.

İLGİLİ HABER Denizlispor Başkanı Erhan Ergil açlık grevine başladı