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- Denizlispor'da Tiago Lopes şehri terk etti
Denizlispor'da Tiago Lopes şehri terk etti
Süper Lig ekibi Denizlispor'da futbolcusu Tiago Lopes şehri terk etti.
- Haber Merkezi
- 20.03.2021 - 12:53
Denizlispor‘da Portekizli savunmacı Tiago Lopes alacakları ödenmediği için Başakşehir maçı öncesi sözleşmesini fesih ederek şehirden ayrıldı.
GEÇEN SEZON GELMİŞTİ
Denizlispor, Kayserispor'dan Tiago Lopes'i geçen sezon 2 yıllığına renklerine bağlamıştı.
Horozlar'da daha önce Neven Subotic de aynı gerekçeyle sözleşmesini feshetmişti.