Euro
8.5903
-1.69%
Dolar
7.2131
-1.5%
Altın
404.83
-0.96%
Borsa
1.529
-1.41%
Bitcoin
429.824
0.48%
EXEN Coin
13.77
-0.50%
11ºC
İstanbul
Bulutlu 11 C

    Denizlispor'da Tiago Lopes şehri terk etti

    Süper Lig ekibi Denizlispor'da futbolcusu Tiago Lopes şehri terk etti.
    • Haber Merkezi
    • 20.03.2021 - 12:53
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Denizlispor'da Tiago Lopes şehri terk etti

    Denizlispor‘da Portekizli savunmacı Tiago Lopes alacakları ödenmediği için Başakşehir maçı öncesi sözleşmesini fesih ederek şehirden ayrıldı.

    GEÇEN SEZON GELMİŞTİ

    Denizlispor, Kayserispor'dan Tiago Lopes'i geçen sezon 2 yıllığına renklerine bağlamıştı.

    Horozlar'da daha önce Neven Subotic de aynı gerekçeyle sözleşmesini feshetmişti.

    Denizlispor da Tiago Lopes şehri terk etti #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir