Denizlispor’da transferi etkileyen 4 dosya kapatıldı

Haber Merkezi

TFF 3'üncü Lig ekiplerinden Denizlispor'da, transfer yasağının şu an için kaldırıldığı duyuruldu.

Kulüp avukatı İsmail Berkay Gökce ve Güneş Tamer Öztürk'ün çalışmaları sonucunda bazı alacaklıların taleplerinde talimatlara aykırı davrandığının tespit edildiği ve itiraz süreci sonrası yeşil-siyahlı kulüp lehine karar çıktığı bildirildi.

"TÜM DENİZLİ HALKININ DESTEĞİNİ BEKLİYORUZ"

Denizlispor'dan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Kulüp avukatımız İsmail Berkay Gökce ve Güneş Tamer Öztürk’ün beraber çalışmaları sonucu, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) talimatları üzerinde yaptığı incelemeleri sonucunda bazı alacaklıların taleplerinde talimatlara aykırı davrandığını tespit etti. Bunlarla ilgili başlatmış olduğu itiraz süreci neticesinde kulübümüz lehine karar çıkmış ve bu sayede şimdilik 4 yerli oyuncu ve teknik adamdan kaynaklanan transfer yasağımız kaldırılmıştır. FIFA kaynaklı borçlarımızın yapılandırılması için gerekli protokol çalışmalarımız devam etmektedir. Kamuoyunun ve camiamızın bilgisine sunarız.