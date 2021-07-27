Euro
10.1033
-0.03%
Dolar
8.5533
0.01%
Altın
494.47
0.03%
Borsa
1.349
-0.18%
Bitcoin
318.025
7.49%
EXEN Coin
25.12
1.49%
24ºC
İstanbul
Açık 24 C
    Denizlispor’da yine başkan adayı çıkmadı

    Denizlispor’da yine başkan adayı çıkmadı

    TFF 1. Lig'e düşen ve mali yönden zor günler geçiren Denizlispor'da, Olağan Seçimli Genel Kurul'da yine başkan adayı çıkmadı.
    • AA & Ensonhaber
    • 27.07.2021 - 00:33
    • Güncelleme : 27.07.2021 - 01:33
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Geçen sezon Süper Lig'de yer alan ve 21. sıradayken TFF 1. Lig'e düşen Denizlispor, bir yandan ekonomik sıkıntılarla boğuşurken, diğer yandan da halen bir başkan seçememiş durumda.

    BAŞKAN ADAYI YİNE ÇIKMADI

    Geçtiğimiz aylarda seçime giden Denizlispor’da 2. Olağan Seçimli Genel Kurul’da başkan adayı çıkmadı.

    Nihat Zeybekçi Kongre ve Kültür Merkezi'nde dün yine tekrarlanan Olağan Seçimli Genel Kurul'da alınan geniş güvenlik önlemleri dikkatlerden kaçmadı.

    Saat 19.00’da başlaması planlanan kurulda salt çoğunluk sağlanamadı.

    Kimsenin katılmadığı genel kurul, 3 Ağustos 2021 tarihine ertelendi.

    Denizlispor’da yine başkan adayı çıkmadı #1

    PARASIZLIK NEDENİYLE TESİSLERİN DOĞALGAZI KESİLDİ

    Denizlispor'da profesyonel takımın yanı sıra U19 Akademi takımının da kullandığı Şemikler’deki Haluk Ulusoy Tesisleri’nin doğalgazı, 10 Haziran 2021 tarihinde kesilmişti. Uzun süredir doğalgaz faturasının ödenmediği, bu nedenle görevlilerin doğalgazı kestikleri ortaya çıkmıştı.

    Denizlispor’da yine başkan adayı çıkmadı #2

    GENÇ TAKIM DUŞ ALAMADI YEMEK VERİLEMEDİ

    Ligleri devam eden akademi takımına doğalgaz olmayışı nedeniyle bir haftadır yemek verilemediği belirtilmişti. Ayrıca antrenmanlarını bu tesiste sürdüren genç futbolcuların sıcak su olmadığı için duş alamadıkları öne sürülmüştü.

    Denizlispor’da yine başkan adayı çıkmadı #3

    17 PROFESYONEL FUTBOLCUNUN SÖZLEŞMESİ FESHEDİLDİ

    Paraları ödenmediği için 17 profesyonel futbolcusunun sözleşmesini tek taraflı feshederek takımdan ayrıldığı Denizlispor’da Özer, Oğuz, Muhammet ve Özgür Çek, Veton Tusha, Hüseyin Altıntaş ve Abdülkadir Sünger dışında futbolcu kalmamıştı.

    Denizlispor’da yine başkan adayı çıkmadı #4

    TRANSFER YASAĞI VAR

    Transfer yasağı da alan yeşil siyahlı kulübün transfer tahtasını açabilmek için şimdilik 17,5 milyon lira ödemesi gerektiği kaydedilmişti.

    UĞUR AKKUŞ BAŞKAN ADAYI OLACAKTI

    Yeşil-siyahlılarda İş adamı Uğur Akkuş’un başkanlığa aday olacağı ve kulübü şirketleştireceği açıklanmıştı. Tüm kentin desteğini alan Akkuş’un, 15 kişilik bir yönetim listesi oluşturacağı ve şirketleşme kararının hemen ardından transfer yasağını kaldıracağı belirtilmişti.

    Denizlispor’da yine başkan adayı çıkmadı #5

    UEFA KUPASI'NDA ÇEYREK FİNAL YAŞADILAR

    2001-2002 sezonunda Rıza Çalımbay yönetiminde Süper Lig'i 5. bitiren Denizlispor, 2002-2003 sezonunda da UEFA Kupası'nda futbolseverleri heyecanlandıran bir performans göstermişti.

    Turnuvaya 1. turdan katılan Ege temsilcisi, sırasıyla Lorient, Sparta Prag ve Lyon'u eleyerek çeyrek finale yükselmiş, Jose Mourinho'nun Porto'suna elenmişti.

    Denizlispor’da yine başkan adayı çıkmadı #6

    Denizlispor’da yine başkan adayı çıkmadı #7

    Denizlispor’da yine başkan adayı çıkmadı #8

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir