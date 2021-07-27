Denizlispor’da yine başkan adayı çıkmadı

TFF 1. Lig'e düşen ve mali yönden zor günler geçiren Denizlispor'da, Olağan Seçimli Genel Kurul'da yine başkan adayı çıkmadı.

Geçen sezon Süper Lig'de yer alan ve 21. sıradayken TFF 1. Lig'e düşen Denizlispor, bir yandan ekonomik sıkıntılarla boğuşurken, diğer yandan da halen bir başkan seçememiş durumda.

BAŞKAN ADAYI YİNE ÇIKMADI

Geçtiğimiz aylarda seçime giden Denizlispor’da 2. Olağan Seçimli Genel Kurul’da başkan adayı çıkmadı.

Nihat Zeybekçi Kongre ve Kültür Merkezi'nde dün yine tekrarlanan Olağan Seçimli Genel Kurul'da alınan geniş güvenlik önlemleri dikkatlerden kaçmadı.

Saat 19.00’da başlaması planlanan kurulda salt çoğunluk sağlanamadı.

Kimsenin katılmadığı genel kurul, 3 Ağustos 2021 tarihine ertelendi.

PARASIZLIK NEDENİYLE TESİSLERİN DOĞALGAZI KESİLDİ

Denizlispor'da profesyonel takımın yanı sıra U19 Akademi takımının da kullandığı Şemikler’deki Haluk Ulusoy Tesisleri’nin doğalgazı, 10 Haziran 2021 tarihinde kesilmişti. Uzun süredir doğalgaz faturasının ödenmediği, bu nedenle görevlilerin doğalgazı kestikleri ortaya çıkmıştı.

GENÇ TAKIM DUŞ ALAMADI YEMEK VERİLEMEDİ

Ligleri devam eden akademi takımına doğalgaz olmayışı nedeniyle bir haftadır yemek verilemediği belirtilmişti. Ayrıca antrenmanlarını bu tesiste sürdüren genç futbolcuların sıcak su olmadığı için duş alamadıkları öne sürülmüştü.

17 PROFESYONEL FUTBOLCUNUN SÖZLEŞMESİ FESHEDİLDİ

Paraları ödenmediği için 17 profesyonel futbolcusunun sözleşmesini tek taraflı feshederek takımdan ayrıldığı Denizlispor’da Özer, Oğuz, Muhammet ve Özgür Çek, Veton Tusha, Hüseyin Altıntaş ve Abdülkadir Sünger dışında futbolcu kalmamıştı.

TRANSFER YASAĞI VAR

Transfer yasağı da alan yeşil siyahlı kulübün transfer tahtasını açabilmek için şimdilik 17,5 milyon lira ödemesi gerektiği kaydedilmişti.

UĞUR AKKUŞ BAŞKAN ADAYI OLACAKTI

Yeşil-siyahlılarda İş adamı Uğur Akkuş’un başkanlığa aday olacağı ve kulübü şirketleştireceği açıklanmıştı. Tüm kentin desteğini alan Akkuş’un, 15 kişilik bir yönetim listesi oluşturacağı ve şirketleşme kararının hemen ardından transfer yasağını kaldıracağı belirtilmişti.

UEFA KUPASI'NDA ÇEYREK FİNAL YAŞADILAR

2001-2002 sezonunda Rıza Çalımbay yönetiminde Süper Lig'i 5. bitiren Denizlispor, 2002-2003 sezonunda da UEFA Kupası'nda futbolseverleri heyecanlandıran bir performans göstermişti.

Turnuvaya 1. turdan katılan Ege temsilcisi, sırasıyla Lorient, Sparta Prag ve Lyon'u eleyerek çeyrek finale yükselmiş, Jose Mourinho'nun Porto'suna elenmişti.