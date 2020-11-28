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    Denizlispor'dan Başakşehir karşısında müthiş geri dönüş

    Süper Lig'in 10. haftasında Başakşehir evinde Denizlispor'u ağırladı. 3-0 öne geçen İstanbul temsilcisi skor avantajını koruyamadı ve Denizlispor sahadan 3-3 beraberlikle ayrıldı.
    • Haber Merkezi
    • 28.11.2020 - 17:59
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    Denizlispor'dan Başakşehir karşısında müthiş geri dönüş

    Süper Lig'in 10. haftasında Başakşehir evinde Denizlispor'u ağırladı. 3-0 öne geçen İstanbul temsilcisi skor avantajını koruyamadı ve Denizlispor sahadan 3-3 beraberlikle ayrıldı.

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