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- Denizlispor'dan Başakşehir karşısında müthiş geri dönüş
Denizlispor'dan Başakşehir karşısında müthiş geri dönüş
Süper Lig'in 10. haftasında Başakşehir evinde Denizlispor'u ağırladı. 3-0 öne geçen İstanbul temsilcisi skor avantajını koruyamadı ve Denizlispor sahadan 3-3 beraberlikle ayrıldı.
- Haber Merkezi
- 28.11.2020 - 17:59
Süper Lig'in 10. haftasında Başakşehir evinde Denizlispor'u ağırladı. 3-0 öne geçen İstanbul temsilcisi skor avantajını koruyamadı ve Denizlispor sahadan 3-3 beraberlikle ayrıldı.
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