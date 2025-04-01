Denizlispor'dan Messi'li 1 Nisan şakası

AA & Ensonhaber

3. Lig 4. Grup'ta yer alan Denizlispor, 1 Nisan şakası olarak dünyaca ünlü futbolcu Lionel Messi'nin kulübe transfer olduğu paylaşımı yaptı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şöyle denildi:

Ailemize hoş geldin Messi! Transfer yasağını kaldırır kaldırmaz, Denizlispor olarak genç yetenek Messi ile 1 günlük sözleşme imzaladık!

"DENİZLİSPOR İLE ANLAŞTIĞIM İÇİN ÇOK MUTLUYUM"

Messi'nin Denizlispor formalı fotoğrafının da yer aldığı paylaşımda Arjantinli futbolcunun ağzından şu ifadelere yer verildi:

Denizlispor ile anlaştığım için çok mutluyum. Çarşamba günü takımımın ligde kalma yolunda çok kritik bir maçı var. Saat 14.00'te herkesi Denizli Atatürk Stadyumu'na bekliyorum. Ağrı 1970 maçında birlikte olalım.

Sosyal medyada ilgi gören paylaşıma çok sayıda kullanıcı yorum yazdı.

"TEKRAR ESKİ İHTİŞAMLI GÜNLERİNE ELBET DÖNECEKTİR"

Kulübün basın sorumlusu Yusuf Kaan Çakır, AA muhabirine zor günler geçiren Denizlispor camiasını 1 Nisan şakası ile güldürmek istediklerini belirterek, şunları dedi: