Denizlisporlu futbolcuların tepki çeken görüntüleri

Süper Lig'e ilk veda eden takım Denizlispor olurken yayıncı kuruluşa yansıyan kareler sosyal medyada tepki çekti.

Süper Lig'in 39. haftasında 21. sıradaki Denizlispor evinde Rizespor'a 1-0 kaybederek ligden düşen ilk takım oldu.

TEPKİ ÇEKEN KARELER

Maç sonunda Denizli'de büyük üzüntü hakim olurken futbolcuların saha içindeki neşeli tavırları ise taraftarların tepkisini çekti.

Futbolseverler ekrana yansıyan bu görüntülere ateş püskürdü.

(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)

"ÇEVREDE HEP MUTSUZLUK VARDI..."

Denizlispor Teknik Direktörü Ali Tandoğan, Süper Lig'e veda ettikleri Rizespor maçı sonrasında açıklamalarda bulundu.

Elinden geleni yaptığını söyleyen antrenör, "Oyuncu grubunu mental olarak toparlamak çok zordu. Çevrede hep mutsuzluk vardı. Ayağa kaldırmaya çalıştık. 40 gündür antrenmana çıkamayanlar var. Kaleci 19 yaşında. Yokluğun olduğu bir ortamda da elimizden gelen buydu." diye konuştu.

"BİZDEN DAHA ÇOK ÜZÜLMESİ GEREKENLER VAR"

Denizlispor'da kendilerinden önce hatalar yapıldığını söyleyen teknik adam, "Üzgünüz. Bizden daha çok üzülmesi gereken insanlar var. Onlar da bunu istemiyordur ama zamanında yapılan yanlışlar Denizlispor'u bu hale getirdi. Çok zor anda geldik, zor anda da yanında olabileceğimizi göstermek içindi." ifadelerini kullandı.