AA & Ensonhaber

Denizlispor Kulübü Haluk Ulusoy Tesisleri'nin doğal gazı, kulübün borcu nedeniyle kesildi.

Alınan bilgiye göre, doğal gaz dağıtım şirketi, kulübe son 22 aylık dönemde ödenemeyen yaklaşık 2 milyon 870 bin liralık doğal gaz faturasının ödenmesi için bildirimde bulundu.

Borcun ödenmemesi üzerine 19 Şubat'ta Merkezefendi ilçesindeki tesislerde doğal gaz kesimi işlemi uygulandı.

"BİZ PES ETMEYECEĞİZ"

3. Lig'de mücadele eden kulübün açıklamasında, Denizlispor'un sahipsiz bırakıldığı belirtildi.

Tesiste yemek, sıcak su ve ısınma imkanı olmadığı ifade edilerek, şunlar kaydedildi:

Bu takımın futbolcuları sahada ter döküyor ama akşamına battaniyelere sarılarak donmamak için mücadele ediyor. Bu bir kulüp için değil, bir insan için bile utanç verici bir durumdur. Bizi bitirmek isteyenlere sesleniyoruz, başaramayacaksınız. Bu arma, bu renkler sizin oyunlarınıza boyun eğmeyecek. Bizi yok sayabilirsiniz, sırtınızı dönebilirsiniz, sesimizi kısmaya çalışabilirsiniz ama biz pes etmeyeceğiz.

"MAĞDURUZ AMA BUNUN EZİKLİĞİNİ HİSSETMİYORUZ"

Denizlispor Başkanı Erhan Ergil, kulüp tesislerinin doğal gazının borç nedeniyle kesilmesine ilişkin, borcun 22 aylık döneme ait olduğunu, kendi yönetimlerinin ise bir ay önce göreve başladığını söyledi.

Ergil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tepkilerinin doğal gaz şirketine yönelik olmadığını belirtti.

Yönetimlerinin bir ay önce göreve başladığını hatırlatan Ergil, şu şekilde konuştu:

Bu borç bize ait değil, bir aydır buradayız. Kendi dönemimize ait borcu öderiz. Ona hazırız. Yıllardan beri biriken bu borç, ben buna artık zamanlama diyorum. Tam kader haftamızı yaşarken borcun tahsil edilmesi bizi gerçekten çok üzdü. Maalesef durum bu. Mağduruz ama bunun ezikliğini hissetmiyoruz. Alnımız ak, başımız dik, burası şerefli Denizlispor camiası.

"KOSKOCA DENİZLİSPOR BU HALDE"

Ergil, tesisten yararlanan yaklaşık 25 futbolcu bulunduğunu aktararak, sözlerini şöyle tamamladı: