Denizlispor’un olağanüstü kongresi yine bir araya gelemedi

İHA

Geçtiğimiz ay içerisinde yapılan olağanüstü seçimli kongrede aday çıkmaması yüzünden sıkıntılar günler yaşayan Denizlispor’da yönetim yeniden seçim kararı almış ve Seçimli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısının tüzüğümüzün 10. maddesi hükümleri doğrultusunda 03 Ocak 2025 Cuma günü saat 18.00’de EGS Kongre ve Kültür Merkezi Vali Münir Raif Güney Toplantı Salonunda yapılacağı duyurulmuştu.

Bugün yapılması planlanan olağanüstü genel kurul, çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle haftaya ertelendi.

"ÇOĞUNLUK ARANMADAN YAPILACAKTIR"

Denizlispor Kulübünden konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada şöyle denildi: