Denizlispor'un yeni teknik direktörü Ali Yalçın oldu

DHA
TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta düşme hattından çıkamayan Denizlispor, teknik direktörlük görevine getirilen Ali Yalçın'ın imzasını resmen duyurdu.
Ali Yalçın'la sezon sonuna kadar anlaşıldığı öğrenildi.
"ALİ YALÇIN'A HOŞ GELDİN DİYOR, BAŞARILAR DİLİYORUZ"
Yönetimin açıklamasında, şöyle denildi:
Kulübümüz teknik direktör Ali Yalçın ile anlaşma sağlamıştır. İmza töreni Futbol Şubeden Sorumlu Asbaşkanlarımız Özkan Dibekoğlu ve Kazım Zoroğlu'nun katılımıyla gerçekleşti. Ali Yalçın’a hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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