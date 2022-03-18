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Denswil: 3 puan için geldik, olmadı
Trabzonsporlu Stefan Denswil, Rizespor'a yenildikleri maç sonrası açıklamalarda bulundu.
- Haber Merkezi
- 18.03.2022 - 22:59
Trabzonspor'un deneyimli savunmacısı Stefan Denswil, Rizespor'a 3-2 yenildikleri maçın ardından konuştu.
Denswil, "Sahayı suçlayamayız. İki takımda aynı şartlarda oynadı." dedi.
"İSTEDİĞİMİZ OYUNU OYNAYAMADIK"
Mücadeleyi değerlendiren stoper, "Bizim için hayal kırıklığı oldu, 3 puan için gelmiştik.Topun biraz iyi gitmesi ile birlikte istediğimiz oyunu oynayamadık. Buradan mutsuz ayrılıyoruz." sözleriyle maçı noktaladı.