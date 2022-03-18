Denswil: 3 puan için geldik, olmadı

Denswil: 3 puan için geldik, olmadı

Trabzonsporlu Stefan Denswil, Rizespor'a yenildikleri maç sonrası açıklamalarda bulundu.

Trabzonspor'un deneyimli savunmacısı Stefan Denswil, Rizespor'a 3-2 yenildikleri maçın ardından konuştu.

Denswil, "Sahayı suçlayamayız. İki takımda aynı şartlarda oynadı." dedi.

"İSTEDİĞİMİZ OYUNU OYNAYAMADIK"

Mücadeleyi değerlendiren stoper, "Bizim için hayal kırıklığı oldu, 3 puan için gelmiştik.Topun biraz iyi gitmesi ile birlikte istediğimiz oyunu oynayamadık. Buradan mutsuz ayrılıyoruz." sözleriyle maçı noktaladı.



