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    Denswil: Lige de kazanarak girmek istiyorduk

    Süper Lig'in 2022-2023 sezonunun açılış maçında İstanbulspor ile deplasmanda karşılaşan Trabzonspor, müsabakadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı. Stefano Denswil maçın ardından konuştu.
    • Haber Merkezi
    • 05.08.2022 - 23:54
    • Güncelleme : 05.08.2022 - 23:56
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    Denswil: Lige de kazanarak girmek istiyorduk

    Trabzonspor'un Hollandalı savunmacısı Stefano Denswil, İstanbulspor galibiyetinin ardından açıklamada bulundu.

    "Benden beklenen bu değil"

    Karşılaşmada attığı golle ilgili Denswil, "Gol atmayalı uzun bir zaman olmuştu. Benden beklenen bu değil. Gol de atarak takıma yardımcı olmaya çalıştım. Golleri atacak Cornelius gibi oyuncularımız var. 2. gol takımı rahatlatmak için çok önemliydi. Galibiyet için çok mutluyum." diye konuştu.

    "İyi bir başlangıç oldu"

    Sezona Süper Kupa galibiyetle başlamaları ile ilgili ise Denswil, "Biz aslında lige geçen hafta başlamıştık. Süper Kupa'yı kazandık. İyi bir başlangıç oldu. Lige de kazanarak girmek istiyorduk, kazandık." diyerek açıklamalarını tamamladı.

    Denswil: Lige de kazanarak girmek istiyorduk #1


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