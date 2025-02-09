AA & Ensonhaber

Galatasaray'dan İtalya Serie A ekiplerinden Fiorentina'ya bonservisi kiralanan 25 yaşındaki hücum oyuncusu Nicolo Zaniolo, düzenlenen basın toplantısında tercih ettiği 17 numaralı formayı "6 Şubat" Kahramanmaraş depremlerinde yaşamını yitiren Muhammed Emin Özkan'ın anısına giyeceğini açıklamıştı.

Kahramanmaraş'ta yaşayan baba Doğan ve anne Elif Özkan, İtalyan oyuncunun bu anlamlı hareketi karşısında hem gururlandı hem de gözyaşlarını tutamadı.

NELER OLMUŞTU?

Baba Doğan Özkan, AA muhabirine oğlu Muhammed Emin'in ölümünden iki gün önce Galatasaray'ın Zaniolo transferi haberlerine ilişkin olarak sosyal medya hesabından dönemin Galatasaray Kulübü Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur'a ithafen "Erden abi ne yaptın sen" şeklinde bir paylaşım yaptığını söyledi.

Bu paylaşımın kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördüğünü dile getiren Doğan Özkan, depremin ardından 22 Şubat'ta sarı-kırmızılı kulüp tarafından takımın kamp yaptığı Antalya'ya davet edildiğini belirtti.

"NE MUTLU ZANIOLO'YA"

Zaniolo ile burada görüştüğünü anlatan Özkan, şunları dedi:

Görüştüğümüzde çok üzgün olduğunu söyledi. Zaniolo, oğlumun 17 yaşına girmiş olmasından dolayı Galatasaray'da 17 numarayı tercih etti ve bizi Türkiye'de gururlandırdı. Ona 'formayı sürekli giyecek misin?' dediğimde bana söz vermişti ve sözünü tuttu. Fiorentina'ya gittiğinde bizi ve oğlumu anarak verdiği sözü yerine getirdi. Ne mutlu Zaniolo'ya.

"SANKİ OĞLUMUZ İZLİYORUM"

Oğlunun tam bir Zaniolo ve Galatasaray aşığı olduğunu anlatan Doğan Özkan, şöyle devam etti:

Her televizyonu açtığımda sanki oğlumu izliyorum, oğluma bakıyorum. (Zaniolo) Gidişine çok üzülmüştüm, 'yolu açık olsun' demiştik açık da oldu. İmzasında bizi unutmadı ve 17 numara ile bize verdiği sözü tuttu. Zaniolo'ya çok minnettarız, şükranlarımızı iletiyoruz. Zaniolo açıklama yaptı diye çevremden bana videolar gelmeye başladı. Kendimden geçtim o an, ağladım. İzledikten sonra zaten duygulanmamak, gururlanmamak elde değil. Yani verdiği sözü tutması, bizi onurlandırması, mutlu etmesi gerçekten nasıl bir sporcu olduğunu ortaya koydu. Bizleri unutmadığı için teşekkür ediyoruz.

"GÖNÜL İSTER Kİ TEKRAR TÜRKİYE'YE GELSİN"

Doğan Özkan, Zaniolo ile tekrar buluşmayı çok istediğini belirterek, şu şekilde konuştu:

Gerçekten hayatında ve futbolunda başarılı olmasını diliyoruz. Gönül ister ki tekrar Türkiye'ye gelsin. Türkiye'ye geldiğinde mutlaka yanımıza gelmesini bekleriz. Yani tekrardan yüz yüze görüşmek, konuşmak isterim çünkü oğlumu görüyor gibiyim. Zaniolo yanımdayken belki de oğlum gelmiş gibi hissedeceğim.

"ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUZ"

Anne Elif Özkan da yıldız futbolcunun davranışının son derece anlamlı olduğunu ve kendilerini gururlandırdığını söyledi.

Zaniolo'nun açıklamasının kendisini duygulandırdığını belirten Elif Özkan, şu ifadeleri kullandı: