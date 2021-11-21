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Derbi bitti Fenerbahçe soyunma odası yıkıldı

Derbi bitti Fenerbahçe soyunma odası yıkıldı

Fenerbahçe'nin 2-1'lik Galatasaray galibiyetinin ardından soyunma odasında da büyük bir sevinç yaşandı. Sarı-lacivertliler o anları sosyal medya hesabından paylaştı.