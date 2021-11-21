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- Derbi bitti Fenerbahçe soyunma odası yıkıldı
Derbi bitti Fenerbahçe soyunma odası yıkıldı
Fenerbahçe'nin 2-1'lik Galatasaray galibiyetinin ardından soyunma odasında da büyük bir sevinç yaşandı. Sarı-lacivertliler o anları sosyal medya hesabından paylaştı.
- Haber Merkezi
- 21.11.2021 - 21:37
- Güncelleme : 21.11.2021 - 22:12
Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Galatasaray'ı 2-1 yenerek 3 puandan fazlasını aldı.
Maçın bitiş düdüğünün ardından sarı-lacivertli futbolcular da büyük bir sevinç yaşadı.
Derbi bitti Fenerbahçe soyunma odası yıkıldı - İZLE
"YENDİK EĞLENİYORUZ"
Fenerbahçe Twitter hesabından soyunma odasında yaşanan sevinç de gözler önüne serildi. "Yendik, eğleniyoruz" başlığıyla paylaşılan video sosyal medyaya damgasını vurdu.