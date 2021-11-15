Derbi havasına girelim: İşte yakın zamanda alınan skorlar!

Fenerbahçe ve Galatasaray arasında oynanacak olan derbinin heyecanı herkesi sararken, son yıllarda yapılan karşılaşmaların sonuçları gündeme getirildi. İşte yakın zamanda alınan skorlar...

Ebedi dost olan iki büyük takım Fenerbahçe ve Galatasaray arasındaki derbi maçına az bir zaman kaldı.

İki takım taraftarları dahil olmak üzere tüm futbolseverlerin heyecanla beklediği maç için, atmosfer oluşmaya başladı.

Süper Lig'in 13. haftasında karşı karşı gelmeye hazırlanan Fenerbahçe ve Galatasaray, kazanmak için ter dökecek.

İki takımda lider Trabzonspor'dan bir hayli uzak olurken, Fenerbahçe kötü gidişata dur demek istiyor.

Fatih Terim'in öğrencileri ise Avrupa'da sürdürülen başarılı grafiği Süper Lig'e taşıyarak, lidere nefes aldırmak istemiyor.

21 Kasım Pazar günü saat 19:00'da başlayacak maç, Ali Sami Yen Spor Kompleksi NEF Stadyumu'nda oynanacak. Mücadele beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak.

Bu dev maçın hazırlıkları devam ederken, havasına henüz girememiş olanlar için son oynanan derbilerin sonuçlarını araştırdık. İşte yakın zamanda alınan skorlar!

YAKIN ZAMANDA ALINAN DERBİ SKORLARI

2014-2015 6.Hafta / Galatasaray 2 - 1 Fenerbahçe

2014-2015 23.Hafta / Fenerbahçe 1 - 0 Galatasaray

2015-2016 9.Hafta / Fenerbahçe 1 - 1 Galatasaray

2015-2016 26.Hafta (erteleme maçı) / Galatasaray 0 - 0 Fenerbahçe

2016-2017 11.Hafta / Fenerbahçe 2 - 0 Galatasaray

2016-2017 28.Hafta / Galatasaray 0 - 1 Fenerbahçe

2017-2018 9.Hafta / Galatasaray 0 - 0 Fenerbahçe

2017-2018 26.Hafta / Fenerbahçe 0 - 0 Galatasaray

2018-2019 11.Hafta / Galatasaray 2 - 2 Fenerbahçe

2018-2019 28.Hafta / Fenerbahçe 1 - 1 Galatasaray

23 Şubat 2020 / Fenerbahçe 1-3 Galatasaray

27 Eylül 2020 Fenerbahçe 0-0 Galatasaray