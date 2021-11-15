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- Derbi havasına girelim: İşte yakın zamanda alınan skorlar!
Derbi havasına girelim: İşte yakın zamanda alınan skorlar!
- Haber Merkezi
- 15.11.2021 - 15:58
- Güncelleme : 15.11.2021 - 16:00
Ebedi dost olan iki büyük takım Fenerbahçe ve Galatasaray arasındaki derbi maçına az bir zaman kaldı.
İki takım taraftarları dahil olmak üzere tüm futbolseverlerin heyecanla beklediği maç için, atmosfer oluşmaya başladı.
Süper Lig'in 13. haftasında karşı karşı gelmeye hazırlanan Fenerbahçe ve Galatasaray, kazanmak için ter dökecek.
İki takımda lider Trabzonspor'dan bir hayli uzak olurken, Fenerbahçe kötü gidişata dur demek istiyor.
Fatih Terim'in öğrencileri ise Avrupa'da sürdürülen başarılı grafiği Süper Lig'e taşıyarak, lidere nefes aldırmak istemiyor.
21 Kasım Pazar günü saat 19:00'da başlayacak maç, Ali Sami Yen Spor Kompleksi NEF Stadyumu'nda oynanacak. Mücadele beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak.
Bu dev maçın hazırlıkları devam ederken, havasına henüz girememiş olanlar için son oynanan derbilerin sonuçlarını araştırdık. İşte yakın zamanda alınan skorlar!
YAKIN ZAMANDA ALINAN DERBİ SKORLARI
- 2014-2015 6.Hafta / Galatasaray 2 - 1 Fenerbahçe
- 2014-2015 23.Hafta / Fenerbahçe 1 - 0 Galatasaray
- 2015-2016 9.Hafta / Fenerbahçe 1 - 1 Galatasaray
- 2015-2016 26.Hafta (erteleme maçı) / Galatasaray 0 - 0 Fenerbahçe
- 2016-2017 11.Hafta / Fenerbahçe 2 - 0 Galatasaray
- 2016-2017 28.Hafta / Galatasaray 0 - 1 Fenerbahçe
- 2017-2018 9.Hafta / Galatasaray 0 - 0 Fenerbahçe
- 2017-2018 26.Hafta / Fenerbahçe 0 - 0 Galatasaray
- 2018-2019 11.Hafta / Galatasaray 2 - 2 Fenerbahçe
- 2018-2019 28.Hafta / Fenerbahçe 1 - 1 Galatasaray
- 23 Şubat 2020 / Fenerbahçe 1-3 Galatasaray
- 27 Eylül 2020 Fenerbahçe 0-0 Galatasaray
- 6 Şubat 2021 Süper Lig Fenerbahçe 0-1 Galatasaray