Derbi heyecanı 5 kıtada birden yaşanacak

Süper Lig’de şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren Fenerbahçe-Galatasaray derbisi yayıncı kuruluş tarafından 5 kıtada 100’den fazla ülkede canlı olarak yayınlanacak.

Tüm dünyanın merakla beklediği Fenerbahçe-Galatasaray derbisi, yarın saat 19.00’da beIN SPORTS’ta yayınlanacak.

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde 24 stadyum kamerası ile sporseverler müsabakanın her anını doyasına izleyecek.

24 stadyum kamerası, 1 drone ve 2 motosiklet kamerası her anı kayıt altına alacak

24 stadyum kamerası ve 1 drone kameranın yanı sıra, 2 motosiklet kamerası ile takımların tesislerden stada gelişine kadar her an canlı yayınlarla futbolseverlere aktarılacak.

Dev derbi 5 kıtada canlı yayınlanacak

Fenerbahçe-Galatasaray derbisi dünya çapında 5 kıtada 100’den fazla ülkede canlı olarak yayınlanacak.

İHA'nın haberine göre derbi ayrıca Digiturk’ün her hafta 4 maç için sunduğu İngilizce yorum seçeneğiyle de seyirciyle buluşacak.