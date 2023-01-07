Petrol
78.6
-0.11%
Euro
19.9134
0.75%
Dolar
18.7065
-0.31%
Altın
1.123
1.53%
Borsa
5342
0.00%
Bitcoin
323.100
1.30%
BTXN Coin
7.64
-2.05%
Bitexen
12ºC
İstanbul
Güneşli 12 C
    Derbi heyecanı 5 kıtada birden yaşanacak

    Derbi heyecanı 5 kıtada birden yaşanacak

    Süper Lig’de şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren Fenerbahçe-Galatasaray derbisi yayıncı kuruluş tarafından 5 kıtada 100’den fazla ülkede canlı olarak yayınlanacak.
    • 07.01.2023 - 17:40
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Tüm dünyanın merakla beklediği Fenerbahçe-Galatasaray derbisi, yarın saat 19.00’da beIN SPORTS’ta yayınlanacak.

    Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde 24 stadyum kamerası ile sporseverler müsabakanın her anını doyasına izleyecek.

    24 stadyum kamerası, 1 drone ve 2 motosiklet kamerası her anı kayıt altına alacak

    24 stadyum kamerası ve 1 drone kameranın yanı sıra, 2 motosiklet kamerası ile takımların tesislerden stada gelişine kadar her an canlı yayınlarla futbolseverlere aktarılacak.

    Derbi heyecanı 5 kıtada birden yaşanacak #1

    Dev derbi 5 kıtada canlı yayınlanacak

    Fenerbahçe-Galatasaray derbisi dünya çapında 5 kıtada 100’den fazla ülkede canlı olarak yayınlanacak.

    İHA'nın haberine göre derbi ayrıca Digiturk’ün her hafta 4 maç için sunduğu İngilizce yorum seçeneğiyle de seyirciyle buluşacak.

    Derbi heyecanı 5 kıtada birden yaşanacak #2


    Aslı'nın %100 Başarılı Yatırım Yöntemi Ses Getirdi
    Advertorial

    Aslı'nın %100 Başarılı Yatırım Yöntemi Ses Getirdi

    Altılı masada partilerin istediği bakanlıklar
    Gündem

    Altılı masada partilerin istediği bakanlıklar

    Bodrum'daki turistler sokağa çıkan develerle fotoğraf çektirdi
    Yaşam

    Bodrum'daki turistler sokağa çıkan develerle fotoğraf çektirdi

    Görüş Bildir