Derbi öncesi Beşiktaş ve Galatasaray'da sakatlıklar korkuttu

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Süper Lig'de bu hafta oynanacak Beşiktaş-Galatasaray geri sayıma geçildi.

İki takım da derbi için milli arada çalışmalarını sürdürdü.

Milli arada hazırlık maçında İstanbulspor ile Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde karşı karşıya gelen Beşiktaş rakibine 3-1'lük skorla mağlup olurken Rafa Silva'nın yapılan faulün ardından oyundan çıkması endişelere sebep olmuştu.

RAFA SİLVA DERBİDE OYNAYACAK

Ancak Portekizli yıldızın önemli bir sorunun olmadığı ve derbide oynayabileceği öğrenildi.

Yine aynı maçta sorun yaşayan Alex Oxlade Chamberlain'in de ciddi bir sorunu bulunmuyor.

Beşiktaş'ın tecrübeli kalecisi Mert Günok ise A Milli Takım'ın Macaristan maçı kadrosuna çağrılsa da ağrıları nedeniyle idmanlara çıkamamıştı.

MERT VE CHAMBERLAİN DE HAZIR

Ay-yıldızlıların Macaristan'la oynadığı rövanş maçı öncesinde kadrodan çıkarılan Mert Günok'un tedavi süreci olumlu ilerlerken derbide oynaması bekleniyor.

Diğer yandan Süper Lig'e milli maçlar nedeniyle verilen ara nedeniyle Galatasaray'da birçok futbolcu ülkelerinin milli takımlarına gitti.

Sarı-kırmızılı takımda Kaan Ayhan, Yunus Akgün ve Davinson Sanchez'den peş peşe sakatlık haberleri geldi.

Yunus'un tedavisinin iyi gittiği ve İstanbul'da özel bir programla derbiye hazırlanacağı öğrenildi.

DAVİNSON OYNAYABİLECEK: YUNUS ÖZEL PROGRAMA ALINDI

Diğer yandan Kaan Ayhan'ın bu hafta içi netlik kazanacakken Kolombiyalı stoper Davinson Sanchez'de Galatasaraylıları sevindiren bir gelişme yaşandı.

Brezilya kalecisi Alisson'la çarpışan ve başına aldığı darbe nedeniyle kenara gelen Sanchez'in Kolombiya'nın antrenmanında yer aldığı görüldü.

Kareleri gören Galatasaraylılar derbi öncesi Sanchez'in durumunun iyi olmasıyla rahatladı.