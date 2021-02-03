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    Derbi öncesi Gökhan Gönül ve Sinan Gümüş iyileşti

    Galatasaray maçı hazırlıklarına başlayan Fenerbahçe'de sakatlıktan çıkan Sinan Gümüş ve Gökhan Gönül antrenmanda yer aldı.
    • Haber Merkezi
    • 03.02.2021 - 16:04
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    Derbi öncesi Gökhan Gönül ve Sinan Gümüş iyileşti

    Fenerbahçe, Süper Lig’in 24. haftasında cumartesi günü Kadıköy'de Galatasaray ile oynayacağı derbi maçının hazırlıklarına sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.

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    Sarı-lacivertlilerde sakatlıklarını atlatan Gökhan Gönül ve Sinan Gümüş de takımla birlikte çalıştı.

    Derbi öncesi Gökhan Gönül ve Sinan Gümüş iyileşti #1

    Teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen idman, saat 11.30’da başladı. Hatayspor karşısında maça ilk 11’de başlayan oyuncular antrenmanı rejenerasyon çalışması ile tamamladı.

    Diğer oyuncular ise ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından pas çalışması yaptı. Dar alanda yapılan çift kale maçın ardından idman bireysel çalışmalarla noktalandı.

    Fenerbahçe, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

    Derbi öncesi Gökhan Gönül ve Sinan Gümüş iyileşti #2

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