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    Derbi öncesi ilk 11'ler şekilleniyor

    Derbi öncesi ilk 11'ler şekilleniyor

    Pazar günü oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi öncesi, iki takımın teknik direktörü de sahaya süreceği kadroyu büyük oranda belirledi.
    • Haber Merkezi
    • 19.03.2021 - 08:45
    • Güncelleme : 19.03.2021 - 09:16
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    Beşiktaş, Süper Lig'in 31. haftasında sahasında ezeli rakibi Fenerbahçe'yi konuk edecek.

    1 maçı eksik olmasına rağmen 63 puanla zirvede yer alan siyah-beyazlılar, 58 puanla 3. sırada bulunan sarı-lacivertlileri yenerek liderliğini sürdürmek istiyor.

    Kanarya ise üst üste yaşadığı puan kayıplarını telafi etmek için Vodafone Park'tan 3 puanla dönmeyi hedefliyor.

    RIDVAN MI N'SAKALA MI?

    Pazar günü saat 19.00'da başlayacak dev maç öncesi çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, sahaya süreceği 11'i büyük oranda belirledi.

    Yalçın'ın sadece Rıdvan ile N'Sakala arasında kaldığı ve geri kalan isimlerde kararını verdiği belirtildi.

    Beşiktaş'ın muhtemel 11'i şu şekilde:

    Derbi öncesi ilk 11 ler şekilleniyor #1PELKAS 10 NUMARAYA GEÇECEK

    Konuk ekip Fenerbahçe'nin kadrosunda ise bazı değişiklikler olacak.

    Teknik direktör Erol Bulut'un, Gençlerbirliği maçında kanatta oynattığı Pelkas'ı yeniden 10 numara bölgesine çekmesi bekleniyor.

    Valencia'yı sola, Osayi'yi sağ kanatta kullanacak olan Bulut, forvette ise Thiam'a şans verecek.

    Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i şu şekilde:

    Derbi öncesi ilk 11 ler şekilleniyor #2

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