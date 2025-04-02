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Derbi öncesi L-Gante ve Wanda düeti çalındı

Derbi öncesi L-Gante ve Wanda düeti çalındı Fenerbahçe, Kadıköy'de oynanan Galatasaray derbisi öncesi stadyum hoparlörlerinden bu maça özel şarkılar çaldı. L-Gante ile Mauro Icardi'nin eski eşi Wanda Nara'nın birlikte söylediği rap parçası 'Amor Verdodado' isimli şarkı da onlardan biri oldu.