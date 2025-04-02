Derbi öncesi L-Gante ve Wanda düeti çalındı

Haber Merkezi
Sarı-lacivertlilerde dev derbi öncesi göndermeler bitmek bilmiyor.
Fenerbahçe, Kadıköy'de oynanan Galatasaray derbisi öncesi stadyum hoparlörlerinden bu maça özel şarkılar çaldı.
GÖNDERMELER BİTMEK BİLMEDİ
Jose Mourinho'nun 'We are clean' (biz temiziz) sözleri yankılandı ve arka planında Özdemir Erdoğan'ın ünlü 'Gurbet' enstrümental olarak verildi.
WANDA NARA VE L-GANTE ŞARKISI ÇALINDI
Ardından L-Gante ile Mauro Icardi'nin eski eşi Wanda Nara'nın birlikte söylediği rap parçası 'Amor Verdodado' da çalındı.
BİR GÖNDERME DE GAZAPİZM ŞARKISIYLA
Ayrıca, içinde 'kanguru gibi zıplıyor herkes' sözleri geçen Gazapizm'in 'Heyecanı Yok' şarkısı da çalındı.
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