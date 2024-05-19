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Derbi öncesi ortalık karıştı! İki takım futbolcuları arasında kavga

Derbi öncesi ortalık karıştı! İki takım futbolcuları arasında kavga Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi iki takım zemin kontrolü için sahaya çıktığı esnada sarı-kırmızılı futbolcu Kerem Aktürkoğlu ile sarı-lacivertli oyuncu Mert Hakan Yandaş arasında yaşanan gerginlik diğer futbolcuların da araya girmesiyle büyüdü.