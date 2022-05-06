Derbi öncesi sakatlık raporu

Süper Lig'de bu hafta sonu oynanacak dev derbi öncesinde Fenerbahçe ve Beşiktaş cephesinde eksikler göze çarpıyor. İşte iki takımın sakatlık ve cezalı oyuncu durumu...

Süper Lig'in 36. haftasında Beşiktaş, evinde Fenerbahçe'yi ağırlayacak.

İki takımda da sakat ve cezalılar moralleri bozuyor.

Beşiktaş'ta stoper bölgesinde sorun

Siyah-beyazlılarda Montero ve Rosier kart cezalısı, Vida zorunlu izinli olduğu için; Can Bozdoğan, Mehmet Topal ve Gökhan Töre de sakatlığı nedeniyle derbide forma giyemeyecek.

F.Bahçe'de kritik sakatlıklar var

Fenerbahçe'de Dimitris Pelkas, Attila Szalai ve Miguel Crespo sakatlıkları nedeniyle derbide forma giyemeyecek isimler arasında yer alıyor.

Osayi Samuel ve Kim Min-Jae de yine sakatlıkları bulunan isimler arasında yer alırken durumları maç saatinde belli olacak.

Eksiklerin yerine kimlerin oynayacağı da kısa süre içerisinde belli olacak.