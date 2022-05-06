Petrol
113.41
2.26%
Euro
15.84
0.78%
Dolar
14.94
0.54%
Altın
904.33
0.85%
Borsa
2455
-0.44%
Bitcoin
547.494
-7.33%
BTXN Coin
15.78
-4.42%
Bitexen
17ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 17 C
    Derbi öncesi sakatlık raporu

    Derbi öncesi sakatlık raporu

    Süper Lig'de bu hafta sonu oynanacak dev derbi öncesinde Fenerbahçe ve Beşiktaş cephesinde eksikler göze çarpıyor. İşte iki takımın sakatlık ve cezalı oyuncu durumu...
    • Haber Merkezi
    • 06.05.2022 - 12:10
    • Güncelleme : 06.05.2022 - 13:23
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Süper Lig'in 36. haftasında Beşiktaş, evinde Fenerbahçe'yi ağırlayacak.

    İki takımda da sakat ve cezalılar moralleri bozuyor.

    Beşiktaş'ta stoper bölgesinde sorun

    Siyah-beyazlılarda Montero ve Rosier kart cezalısı, Vida zorunlu izinli olduğu için; Can Bozdoğan, Mehmet Topal ve Gökhan Töre de sakatlığı nedeniyle derbide forma giyemeyecek.

    Derbi öncesi sakatlık raporu #1

    F.Bahçe'de kritik sakatlıklar var

    Fenerbahçe'de Dimitris Pelkas, Attila Szalai ve Miguel Crespo sakatlıkları nedeniyle derbide forma giyemeyecek isimler arasında yer alıyor.

    Osayi Samuel ve Kim Min-Jae de yine sakatlıkları bulunan isimler arasında yer alırken durumları maç saatinde belli olacak.

    Eksiklerin yerine kimlerin oynayacağı da kısa süre içerisinde belli olacak.

    Derbi öncesi sakatlık raporu #2


    İlginizi Çekebilir

    ABD'den 'İran destekli güçler Türkiye'ye karşı PKK'yla iş birliği yapıyor' iddiası
    Dünya

    ABD'den 'İran destekli güçler Türkiye'ye karşı PKK'yla iş birliği yapıyor' iddiası

    Yangınlarda zarar gören 13 bölge yeniden yeşerdi
    Gündem

    Yangınlarda zarar gören 13 bölge yeniden yeşerdi

    En popüler ücretsiz Borsa takip programı burada!
    MT5App

    En popüler ücretsiz Borsa takip programı burada!

    Görüş Bildir