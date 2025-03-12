Derbi tarihleri belli oldu! TFF, 29. ve 30. haftanın programını açıkladı

Süper Lig'de 29 ve 30. hafta programları açıklandı.

29. haftada oynanacak olan Beşiktaş - Galatasaray derbisi, 29 Mart Pazar 20.30'da oynanacak.

30. haftada oynanacak olan Fenerbahçe - Trabzonspor derbisi, 6 Nisan Pazar 19.00'da oynanacak.

"RAMZAN BAYRAMI'NIN 1. GÜNÜNE MAÇ PLANLANMAMIŞTIR"

TFF'den yapılan açıklamada şöyle denildi:

Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu'nda 29. ve 30. hafta müsabakalarına ilişkin programlar açıklanmıştır.



Daha önceki yıllarda olduğu gibi, Ramazan Bayramı'nın 1. gününe maç planlanmamıştır.