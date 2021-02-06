Derbi zaferi, Arda Turan'ı duygulandırdı

Galatasaraylı futbolcu Arda Turan, 1-0 kazandıkları Fenerbahçe derbisi sonrası göz yaşlarını tutamadı.

Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray, konuk olduğu Fenerbahçe'yi 1-0 yenerek şampiyonluk yarışında kritik bir 3 puan aldı.

Maçın ardından duygusal anlar yaşayan Arda Turan, gözyaşlarını tutamazken, tecrübeli futbolcu kariyerinde ilk kez Kadıköy'de derbi zaferi yaşadı.

"HOCAMIZ NE ANLATTIYSA OLDU"

Arda Turan maçın ardından şıu açıklamalarda bulundu:

"Bugün hocamızın babası, Talat Amca'nın ölüm yıldönümü. Mekanı cennet olsun. Böyle bir evlat yetiştirmişler, ülke futbolunun en büyüğü olmuş. Maça çok iyi hazırlanmıştık. Hoca taktik olarak bütün maçı anlatmıştı. Ne anlattıysa da oldu."

"OĞLUM BEN ATAMAM, SEN ATARSAN OLUR"

"Mohamed muhteşem oynadı, galibiyet golünü attı. Maçtan önce geldi gol atarsak bu sevinci yapalım dedi. Ben de 'Oğlum ben atamam sen atarsan olur' dedim."

"BİR TANE PURO İÇTİM, YARIN NE OLACAK DİYE DÜŞÜNDÜM"

"Dün akşam tesisteydim, hoca da oradaydı. Beraber yemek yedik, eskilerden konuştuk. Bir tane puro içtim, yarın ne olacak diye düşündüm. Galatasaray formasıyla kaç defa daha Kadıköy'e gelirim bilmiyorum ama kazandık ve çok mutluyuz. Kardeşim Mostafa golünü attı. İlk maçında harika oynadı. Onu da tebrik ediyorum."