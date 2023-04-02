Derbide 10 kişi kalan Beşiktaş, geriye düştüğü maçta Fenerbahçe'yi yendi Süper Lig'de 27. hafta mücadelesinde Beşiktaş, 10 kişi kaldığı ve 1-0 geriye düştüğü mücadelede Fenerbahçe'yi 4-2 mağlup etti.

Süper Lig’in 27. haftası dev bir karşılaşmaya sahne oldu. Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe ile Şenol Güneş’in ekibi Beşiktaş, hakem Halil Umut Meler yönetiminde Şükrü Saracoğlu Stadyumu’nda karşı karşıya geldi.

Mücadele Beşiktaş'ın 4-2'lik üstünlüğüyle sona erdi. Siyah-beyazlılar, 10 kişi kaldığı ve geriye düştüğü maçta 3 puanı 4 golle aldı.

Fenerbahçe, ilk yarıyı önde bitirdi

Fenerbahçe, 41. dakikada Enner Valencia'nın penaltı golüyle öne geçti ve ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

Valencia penaltı kaçırdı, Beşiktaş 10 kişi kaldı

50. dakikada Enner Valencia, Welinton'un müdahalesiyle yerde kaldı. 10. dakikada sakatlanan Tayyip Talha'nın yerine oyuna giren Welinton, 28 ve 50. dakikalarda gördüğü iki sarı kartla Beşiktaş'ı 10 kişi bıraktı.

Cenk Tosun, attığı 2 golle Beşiktaş'ı öne geçirdi

Beşiktaş, daha önce kariyerinde Fenerbahçe'ye golü olmayan Cenk Tosun'un 58 ve 62. dakikalarda attığı gollerle öne geçti.

Redmond ve Aboubakar farkı açtı

Devre arasında oyuna giren ve ilk 2 golün asistini yapan Nathan Redmond, 76. dakikada ceza sahası dışından attığı golle skoru 3-1'e getirdi.

Vincent Aboubakar, 90+1. dakikada attığı golle farkı 3'e çıkardı.

İrfan Can Kahveci, 90+5. dakikada skoru belirledi.

Kadıköy'de gelenek bozulmadı

Böylelikle siyah-beyazlılar, 2004-2005 ve 2020-2021 sezonlarının ardından bir kez daha Fenerbahçe'yi Kadıköy'de 10 kişi kaldığı bir maçta 4 golle geçti.

Beşiktaş, üst üste 4. kez kazandı

Süper Lig’de üst üste 4. maçını de kazanan Beşiktaş 52 puana yükselirken, Fenerbahçe ligde 7 maç aranın ardından mağlup oldu ve 54 puanda kaldı.

Gelecek hafta Fenerbahçe, deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşılaşacak. Beşiktaş ise evinde Giresunspor’u konuk edecek.