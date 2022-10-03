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    Derbide 28 yıl sonra bir ilk

    Beşiktaş ile Fenerbahçe arasındaki derbi golsüz sona ererken; iki takım arasında Dolmabahçe'de oynanan bir maç 28 yıl sonra golsüz sona erdi.
    • 03.10.2022 - 10:30
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    Derbide 28 yıl sonra bir ilk

    Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş, Fenerbahçe'yi konuk etti. Karşılaşma 0-0- sona erdi.

    İlk yarıda Fenerbahçe daha etkili olurken; Beşiktaş son dakikalarda oyun üstünlüğünü ele geçirdi.

    Son dakikalarda siyah-beyazlılar, net fırsatlardan yararlanamazken taraflar birer puana razı oldu.Bu sonuçla Beşiktaş 15, Fenerbahçe ise 14 puana yükseldi.

    Fenerbahçe ligin 9. haftasında Fatih Karagümrük'ü konuk edecek. Beşiktaş ise Giresunspor'a konuk olacak.

    1994-95 sezonundan bu yana bir ilk

    Opta verilerine göre; 1994/95 sezonundan bu yana Süper Lig'de ilk kez Beşiktaş'ın ev sahipliği yaptığı bir Fenerbahçe derbisi golsüz sona ererken; o karşılaşmada da iki takımın başında yabancı teknik direktörler vardı (Christoph Daum & Tomislav Ivic).

    Vodafone Park açıldığından bu yana Beşiktaş'a konuk olduğu hiçbir Süper Lig maçını kazanamayan Fenerbahçe (5B 2M), bu deplasmanda ilk kez bir karşılaşmayı gol yemeden tamamladı.

    Derbide 28 yıl sonra bir ilk #1


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