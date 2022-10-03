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Derbide 28 yıl sonra bir ilk
- 03.10.2022 - 10:30
Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş, Fenerbahçe'yi konuk etti. Karşılaşma 0-0- sona erdi.
İlk yarıda Fenerbahçe daha etkili olurken; Beşiktaş son dakikalarda oyun üstünlüğünü ele geçirdi.
Son dakikalarda siyah-beyazlılar, net fırsatlardan yararlanamazken taraflar birer puana razı oldu.Bu sonuçla Beşiktaş 15, Fenerbahçe ise 14 puana yükseldi.
Fenerbahçe ligin 9. haftasında Fatih Karagümrük'ü konuk edecek. Beşiktaş ise Giresunspor'a konuk olacak.
1994-95 sezonundan bu yana bir ilk
Opta verilerine göre; 1994/95 sezonundan bu yana Süper Lig'de ilk kez Beşiktaş'ın ev sahipliği yaptığı bir Fenerbahçe derbisi golsüz sona ererken; o karşılaşmada da iki takımın başında yabancı teknik direktörler vardı (Christoph Daum & Tomislav Ivic).
Vodafone Park açıldığından bu yana Beşiktaş'a konuk olduğu hiçbir Süper Lig maçını kazanamayan Fenerbahçe (5B 2M), bu deplasmanda ilk kez bir karşılaşmayı gol yemeden tamamladı.