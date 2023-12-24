Derbide 3 futbolcu cezalı duruma düştü! Golsüz beraberlikle tamamlanan derbide Galatasaray'da Lucas Torreira ile Sacha Boey, Fenerbahçe'de ise İrfan Can Kahveci, gördükleri sarı kart sonrası cezalı duruma düştüler.

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Süper Lig'in 18. hafta maçında Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Kadıköy'de oynanan maç 0-0 eşitlikle sona erdi.

İki takımın karşılaştığı derbi, bu sezonun en çok faule sahne olan maçı oldu.

Bu mücadelede Galatasaray'dan Lucas Torreira ve Sacha Boey, Fenerbahçe'den ise İrfan Can Kahveci gördükleri sarı kart nedeniyle cezalı duruma düştü.

Torreira ve Boey Konyaspor karşısında yok

Karşılaşmanın 63. dakikasında orta sahada Edin Dzeko’ya yaptığı faul sonrasında hakem Arda Kardeşler, Lucas Torreira'ya sarı kart gösterdi.

Sacha Boey da maçın 73. dakikasında Joshua King ile yaşadığı tartışmadan dolayı sarı kart gördü.

Takımda sarı kart sınırında olan isimlerden yer alan Torreira ve Boey, böylece cezalı duruma düştü. İki futbolcu, Konyaspor maçında sarı kart cezalarından dolayı oynayamayacak.

İrfan Can, İstanbulspor maçında forma giyemeyecek

Mücadeleye 11’de başlayan İrfan Can Kahveci, 57. dakikada Kerem Aktürkoğlu ile girdiği ikili mücadele sonrası hakem Arda Kardeşler tarafından sarı kart gördü.

Ligde Alanyaspor, Başakşehir, Beşiktaş ve Galatasaray müsabakalarında sarı kart gören İrfan Can, 4. sarı kartına ulaştı ve cezalı duruma düştü.

İrfan Can, bir sonraki hafta İstanbulspor ile oynanacak maçta takımını yalnız bırakacak.