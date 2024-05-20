Derbide 35 taraftar hakkında yasal işlem

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Galatasaray-Fenerbahçe maçında sahaya yabancı madde attıkları, stadyuma meşale ve torpil soktukları belirlenen 35 taraftar hakkında yasal işlem yapıldı.
Polis ekiplerince Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında dün akşam RAMS Park'ta oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ardından kurallara uymayan taraftarların tespitine yönelik çalışma yürütüldü.
35 kişi tespit edildi
Maçın ardından stattaki kameraları inceleyen ekipler, sahaya yabancı cisim atan, statta meşale yakan, içeriye torpil sokan, taşkınlık çıkaran ve küfürlü tezahüratta bulunan toplam 35 kişiyi belirledi.
Bu kişiler hakkında "6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun" kapsamında yasal işlem yapıldı.
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