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Derbide biletler 4 saniyede tükendi

Derbide biletler 4 saniyede tükendi Fenerbahçe-Galatasaray derbi maçına talep çok yoğun olurken, taraftarların biletleri 4.1 saniyede tükettiği öğrenildi. Satışlar internet üzerinden yapılırken en düşük bilet fiyatı 1.500 TL olurken en yüksek bilet fiyatı ise 23.000 TL'ye kadar ulaştı.