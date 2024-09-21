Derbide biletler 4 saniyede tükendi

Fenerbahçe'nin Galatasaray ile oynayacağı mücadelenin derbi biletlerine yoğun ilgi...
Süper Lig'in 6. haftasında oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin genel satışa sunulan biletleri saniyeler içerisinde tükendi.
EN DÜŞÜK FİYAT 1500 TL OLDU
Satışlar internet üzerinden yapılırken en düşük bilet fiyatı 1.500 TL olurken en yüksek bilet fiyatı ise 23.000 TL'ye kadar ulaştı.
Kritik karşılaşmaya ev sahipliği yapacak Şükrü Saracoğlu Stadyumu dev derbide kapalı gişe olacak.
EN PAHALISI 23 BİN TL: KAPALI GİŞE OYNANACAK
Stadyum kapasitesinin tamamı dolmasına rağmen sosyal medya platformlarında binlerce kişi bilet alamadığını belirtti.
İnanılmaz bir talebin olduğu gözlemlenirken, stadyumda muhteşem bir atmosferin yaşanması bekleniyor.
4 SANİYEDE TÜKENDİ
20 Eylül cuma günü saat 13.00 itibarıyla Fenerbahçe- Galatasaray derbi biletleri genel satışa sunuldu ve edinilen bilgiye göre 4.1 saniyede tükendi.
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