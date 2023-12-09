Derbide 3. kez penaltı kararı! Bailly maça damgasını vurdu

Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe ve Beşiktaş kozlarını paylaştı. Sarı-lacivertliler, rakibini 3-1'lik skorla mağlup etti.
Fenerbahçe, Beşiktaş ile Dolmabahçe Stadyumu'nun oynadığı maç 1-1 devam ederken 60. dakikada penaltı kazandı.
Önce devam dedi, VAR'da izleyip penaltıyı verdi
Ceza sahası içerisinde Sebastian Szymanski topla buluştuktan sonra Bailly'nin müdahalesiyle yerde kaldı.
Hakem Atilla Karaoğlan önce oyunu devam ettirdi. Top oyun alanı dışına çıktıktan sonra Hakem Karaoğlan oyunu durdurdu.
(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)
Özgür Yankaya uyardı
VAR hakemi Özgür Yankaya, inceleme tavsiyesi verdi ve Karaoğlan, kısa bir süre izledikten sonra penaltıyı işaret etti.
63. dakikada topun başına geçen Dusan Tadic, Fenerbahçe'yi 2-1 öne geçirdi.
Mert ikinci penaltıyı engelledi
Öte yandan dakikalar 90'ı gösterirken Sebastian Szymanski orta yapmak isterken Eric Bailly araya girdi. Fenerbahçeli futbolcular, Bailly'nin topa eliyle müdahale ettiğini belirtti.
Maçın hakemi Atilla Karaoğlan, VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonu izledi ve penaltı noktasını gösterdi.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış