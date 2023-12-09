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Derbide 3. kez penaltı kararı! Bailly maça damgasını vurdu

Derbide 3. kez penaltı kararı! Bailly maça damgasını vurdu Fenerbahçe, Beşiktaş derbisinin 61. dakikasında VAR hakemi Özgür Yankaya'nın izleme tavsiyesi sonrası penaltı kazandı. Dakikalar 90'ı gösterirken Bailly bir kez daha penaltı yaptırsa da Tadic yararlanamadı.