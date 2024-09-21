Derbide Galatasaray'a özel loca yok Fenerbahçe, Galatasaray derbisi için sarı-kırmızılı takıma özel loca tayin etmedi.

Haber Merkezi

Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki Kadıköy'deki dev derbi bugün saat 20.00'de başlayacak.

Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Süleyman Özay yapacak.

GALATASARAY'A ÖZEL LOCA YOK

Derbiye saatler kala takımlar son hazırlıklarını sürdürürken dikkat çeken bir son dakika gelişmesi yaşandı.

Fenerbahçe Kulübü, Kadıköy'deki derbi için Galatasaray yönetimine özel loca tayin etmedi.

PROTOKOL TRİBÜNÜNDEN TAKİP EDECEKLER

Maç öncesi oyuncularına başarılar dileyip Ülker Stadı'na geçecek olan Dursun Özbek başkanlığındaki sarı-kırmızılı yöneticiler, toplam 15 kişi ile mücadeleyi protokol tribününden takip edecek.