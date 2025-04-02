Haber Merkezi
Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe-Galatasaray'ı ağırlıyor.
Karşılaşmada ilk yarı oynanırken sarı-kırmızılılar 10. dakikada Victor Osimhen'le öne geçti.
1-0'lık skorun ardından bu kez de 27. dakikada Galatasaray Kostic'in eline çarpan topta penaltı kazandı.
GOLÜN ARDINDAN TRİBÜNLER KARIŞTI
Osimhen bir kez daha topun başına geldi ve takımını 2-0 öne geçirdi.
Penaltı golünün ardından bu kez sarı-lacivertli tribünler karıştı.
Tribünlerden yansıyan görüntülerde Fenerbahçeli bir grup taraftarın kavga ettiği görüldü.
İşte o anlar...
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