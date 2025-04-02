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Haber Merkezi

Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe-Galatasaray'ı ağırlıyor.

Karşılaşmada ilk yarı oynanırken sarı-kırmızılılar 10. dakikada Victor Osimhen'le öne geçti.

1-0'lık skorun ardından bu kez de 27. dakikada Galatasaray Kostic'in eline çarpan topta penaltı kazandı.

GOLÜN ARDINDAN TRİBÜNLER KARIŞTI

Osimhen bir kez daha topun başına geldi ve takımını 2-0 öne geçirdi.

Penaltı golünün ardından bu kez sarı-lacivertli tribünler karıştı.

Tribünlerden yansıyan görüntülerde Fenerbahçeli bir grup taraftarın kavga ettiği görüldü.

İşte o anlar...