Derbide gözler Bakasetas ve Gedson'un üzerinde olacak Süper Lig'in 5. haftası Trabzonspor-Beşiktaş maçına sahne olacak. Bu derbi mücadelesinde takımların en büyük gücü Anastasios Bakasetas ve Gedson Fernandes olacak.

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Süper Lig'in 5. hafta mücadelesinde Trabzonspor ile Beşiktaş derbide karşı karşıya gelecek.

Bordo-mavili takımın evinde Akyazı Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak.

Bu dev mücadele öncesinde ise iki takım da kadrodaki yıldız oyuncularının performanlarına güveniyor.

Süper Lig'in gidişatını yakından ilgilendiren bu maçta ise Trabzonspor'un en büyük kozu Anastasios Bakasetas olurken Beşiktaş'ın ise Gedson Fernandes olacak.

Bakasetas, Trabzonspor'un en büyük kozu olacak

Geçtiğimiz sezon zirvenin uzağında kalan ve yaz transfer döneminde 16 futbolcu kadrosuna katan Trabzonspor'un en büyük kozu 30 yaşındaki oyuncu Anastasios Bakasetas.

2022-2023 sezonunda zirvenin uzağında kalan Karadeniz ekibinde Yunan futbolcu, gösterdiği performansla dikkatleri çekmeyi başarmıştı.

Geçen sezon çıktığı 41 maçta 13 gol ve 10 asistle mücadele eden orta saha oyuncusu, bu sezon da 4 maça çıktı ve 1 gol kaydetti.

Beşiktaş'ın en büyük gücü Gedson

Beşiktaş cephesinde ise bu maçta gözler Portekizli yıldız futbolcu Gedson Fernandes'in üzerinde olacak.

Siyah-beyazlı takıma geldiği günden bu yana gösterdiği performansla taraftarların sevgilisi haline gelen Gedson, Trabzonspor karşısında da kilit bir role sahip.

Şenol Güneş'in takımın başına geçmesiyle birlikte çıkışa geçen 24 yaşındaki isim, geçen sezon 36 maçta 3 gol ve 6 asist ile mücadele etmişti.

Bu sezon siyah-beyazlı takımın orta sahasında önemli bir görev üstlenen Gedson, bu sezon çıktığı 9 maçta 1 gol ve 1 asistle oynadı.